’Chi Burdèl’ in festa per aiutare il piccolo Dade

Questa sera, nella zona artigianale di Villalta si tiene l’edizione 2025 della festa organizzata dall’associazione ’Chi Burdèl’ di Cesenatico. Nei giorni scorsi il maltempo aveva penalizzato i preparativi per l’allestimento degli stand, ma i volontari sono riusciti ugualmente a fare tutto in tempo. È un piccolo grande esercito di donne e uomini che si muove esclusivamente a fin di bene ed ogni estate riesce a sostenere una famiglia dove si vive il quotidiano problema di avere un piccolo affetto da una malattia genetica. Quest’anno ’Chi Burdèl’, con in testa il presidente Gianni Angelini, sostiene Davide, per tutti Dade, un bambino di quasi 6 anni affetto da una malattia genetica rarissima, la sindrome di Kif5c, una patologia che causa anomalie nello sviluppo neurologico e si manifesta con difficoltà intellettive, crisi epilettiche ed alterazioni comportamentali.

Purtroppo si tratta di una malattia estremamente rara, di cui si conosce davvero pochissimo, con pochissimi casi e quello di Dade è probabilmente l’unico sinora riconosciuto in Italia, mentre in tutto il mondo ce ne sarebbero soltanto otto. La sindrome comporta un rallentamento delle acquisizioni cognitive e motorie. Davide ad esempio ha uno sviluppo cognitivo paragonabile a quello di un bambino di pochi mesi di vita, non cammina, non parla e ha iniziato da pochi mesi ad alzarsi in piedi, ma la mancanza di coordinazione gli rende difficoltoso l’equilibrio. Malgrado si esprima con vocalizzi monosillabici, riesce comunque a comunicare i suoi stati d’umore con la gestualità e con l’espressione del viso.

Simone, il papà di Dade, sta continuando la sua missione, che consiste sostanzialmente nel far conoscere il loro progetto ’Dade alla ricerca del delfino magico’, che è una sorta di viaggio del cuore, un appello silenzioso e contestualmente potente, per accendere i riflettori su una malattia sconosciuta e su tutte le famiglie che ogni giorno affrontano il peso di avere un figlio affetto da una malattia genetica rara.

La festa di questa sera è dunque l’occasione per divertirsi e contestualmente dare una mano concreta alla famiglia di Dade. Come tradizione ci saranno giochi, musica, spettacoli dal vivo e tante prelibatezze gastronomiche, perché si può fare beneficenza tutti assieme anche con il sorriso. Con il ricavato della festa l’associazione ’Chi Burdèl’ contribuirà a sostenere le spese mediche e le cure che Dade dovrà affrontare.

Giacomo Mascellani