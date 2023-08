Chi Burdel, la solidarietà non va in vacanza

E’ stata un successo l’iniziativa organizzata nella frazione di Cannucceto di Cesenatico per aiutare a ripristinare la scuola elementare di Ronta di Cesena, seriamente danneggiata dall’alluvione dello scorso 16 maggio. Alla festa organizzata al campo sportivo, hanno partecipato molti residenti e cittadini volenterosi e desiderosi di dare una mano agli amici di Cesena, tenuto conto anche del fatto che fra Cesenatico e Cesena i rapporti sono ottimi ed inoltre ci sono dei volontari della storica associazione "Chi Burdèl" di Villalta che hanno legami diretti con l’istituto scolastico cesenate. Fra birre, piadine, musica e giochi, in molti sono tornati per una sera a riabbracciarsi, tant’è che il vicepresidente Francesco Gobbi del Comitato di Zona di Cannucceto ha dichiarato che "la festa è andata oltre le nostre aspettative, è stata un vero successo." La somma raccolta è di 3.500 euro e verrà utilizzata in questi giorni per le necessità della scuola elementare di Ronta. Gli organizzatori dal canto loro tengono a sottolineare che alla base del successo, oltre al loro impegno, c’è anche il ruolo fondamentale degli sponsor, Romagna Banca, le aziende ed i privati che hanno creduto nel progetto e lo hanno sostenuto con le loro donazioni, incluso il titolare del food truck "Piadina da Lorenzo", che ha devoluto il suo incasso della serata in beneficenza. Il ricavato è stato donato alla raccolta che l’associazione no profit "Chi Burdél" di Villalta ha aperto in favore della scuola di Ronta, per acquistare computer, lavagne lim e arredi distrutti dall’alluvione.

I volontari di "Chi Burdèl" in questi giorni stanno lavorando a pieno ritmo al grande evento che ogni estate organizzano nella seconda metà di agosto. L’appuntamento quest’anno è sabato 26 e domenica 27 nella zona artigianale di Villalta, dove nel parcheggio in via dei Platani saranno allestiti degli stand ed un palco dove si terranno spettacoli e musica dal vivo. Per due serate sarà possibile assaporare i piatti della tradizionale cucina romagnola e trascorrere delle ore piacevoli in compagnia, ed allo stesso tempo sostenere un nutrito gruppo di volontari che ogni anno riesce a realizzare importanti progetti, facendo della solidarietà concreta. Questa manifestazione, giunta alla tredicesima edizione, coinvolge decine di famiglie, animate dal desiderio di dare un contributo a chi è meno fortunato e non sempre riceve le necessarie attenzioni.

Giacomo Mascellani