"Chi diventa infopoint avrà la Tosap scontata"

Il Comune di Bagno di Romagna ha organizzato un incontro con operatori turistici, commerciali e rappresentanti di associazioni di promozione del territorio e con Dmc (Destination Management Company), incontro sul tema "Infopoint turistici e Tavoli di lavoro", che ha avuto luogo nella sala conferenze di Palazzo del Capitano.

Dice il sindaco, Marco Baccini: "Ad un anno dall’incontro di presentazione della Dmc "I Percorsi del Savio", abbiamo proposto un momento di aggiornamento e condivisione del lavoro fatto in questo intenso anno di attività. Il confronto con gli operatori del territorio è fondamentale per rafforzare e creare azioni di promozione e commercializzazione sempre più incisive. Riteniamo importante tenere aperto e attivo un tavolo di lavoro e confronto, per definire insieme le strategie turistiche presenti e future".

Aggiunge il primo cittadino: "In particolare, durante l’incontro è stato presentato il percorso di aggiornamento Infopoint turistici. Terminata quest’anno la fase emergenziale della pandemia, che aveva esonerato dalla Tosap molti esercizi del tessuto commerciale locale, riproponiamo questo importante strumento sia come incentivo alle imprese, che come progetto di miglioramento dell’esperienza del turista sul territorio. Partecipando ad un percorso di formazione gratuito, l’attività potrà essere riconosciuta come Infopoint ufficiale. Dall’altro lato potrà vedere scontato il suo canone per il pagamento della Tosap".