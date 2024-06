Chi è il miglior barista?. Tagliandi, volata finale

Chi è il miglior barista di Cesena? Anzi, chi è la migliore barista? Perché, a meno di sorprese dell’ultim’ora, la gara per assicurarsi l’ambito titolo è un affare eclusivo del gentil sesso dietro il bancone!

Nella graduatoria provvisoria dell’iniziativa lanciata dal Resto del Carlino in collaborazione con Confesercenti Ravenna-Cesena, sono infatti le donne a dominare. A partire dalla posizioni di testa, ancora in piena evoluzione, che presentano una sfilza di pretendenti: Ylenia Tisselli, barista del bar ‘Dolce mia’ di Savignano, Ilaria Ricci (Pasticceria Olivi in via Madonna dello Schioppo), Rudi Sherifi (bar della clinica San Lorenzino), Virginia Calandrini (Kiosko Savelli). E a seguire Sara Cammisa (Caffetteria Al Mondo di via Veneto), Camilla Guardigli (Caffè di Porta Trova), Claudia (Penny’s Bar di Calisese). Poche decine di tagliandi separano le posizioni in classifica di queste bariste, le più segnalate dai lettori del Resto del Carlino. Tutto può ancora cambiare di qui alla fine dell’iniziativa. Seguono in graduatoria più distanziati i rappresentanti maschili della categoria: Franco Fesani del Mad Cafè e Daniele Lucchi del Bianco Opaco. A metà classifica Susanna Bonanno di Forever Young (Valverde), Genea Giorgi di Ponte Giorgi, Roberta Tintoni del Babbi Caffè, Martina Fabbri di Forza Cesena, Antonella Rossi di Rosso Cinque, Chiara Galassi di Voglia di gelato, Chiara Montecampi di Babbi Caffè, Gabriela Popa di Ameliè, Jana Piacenti del Brivido Caffé. Per consegnare i tagliandi c’è tempo fino al 29 giugno. Al vincitore una targa ricordo del Carlino e di Confesercenti.