"Chi ha pagato per i mezzi elettrici acquistati e mai utilizzati?"

Cesena è proprio una città green? Se lo chiede Marco Giangrandi, capogruppo di ‘Cesena Siamo Noi’ in consiglio comunale che ha recuperato un articolo pubblicato tre anni fa dal Carlino Cesena e ha presentato un’interrogazione al sindaco e al presidente del Consiglio comunale.

"Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino in data 26 giugno 2022, a firma del giornalista Paolo Morelli – scrive –, il Comune di Cesena ha acquistato nel 2016 due veicoli elettrici Renault Twizy con un investimento complessivo di circa 40.000 euro (20.000 euro ciascuno), in parte finanziato tramite un bando regionale della Regione Emilia-Romagna denominato ‘Free Carbon City’; tali mezzi avrebbero dovuto essere utilizzati dalla Polizia Locale o dagli operatori dei servizi sociali, ma di fatto non sono mai stati messi in uso effettivo e sono rimasti inutilizzati per anni; nel 2022, a causa del deterioramento delle batterie e dell’obsolescenza dei mezzi, gli stessi sono stati venduti all’asta per un importo complessivo di soli 1.365 euro; l’episodio ha generato perplessità nell’opinione pubblica in merito all’effettiva programmazione, alla valutazione di congruità dei mezzi rispetto alle esigenze del territorio e, più in generale, all’impiego di fondi pubblici regionali e comunali".

Giangrandi chiede di sapere: quali valutazioni tecnico-operative hanno portato, nel 2016, alla scelta di acquistare i veicoli Renault Twizy, e con quali finalità d’uso vennero inseriti nel parco mezzi del Comune; per quale motivo i veicoli non sono stati impiegati in modo continuativo e strutturato, e da chi fu assunta tale decisione; se sono mai state avanzate proposte per la riconversione, riparazione o rilancio dell’utilizzo dei veicoli prima di procedere alla loro svendita all’asta; se il Comune ha aperto una verifica interna per accertare eventuali responsabilità per l’errato investimento e la conseguente perdita economica; se l’Amministrazione ha intenzione di adottare nuove linee guida o protocolli per evitare in futuro situazioni analoghe, soprattutto in presenza di finanziamenti regionali o statali; se, come riportato nell’articolo, è stata successivamente avviata una nuova procedura per l’acquisto di una Peugeot elettrica e, in tal caso, con quali caratteristiche e destinazioni d’uso.