‘Chi legge piglia pesci’ alla Biblioteca comunale

La lettura come elemento principale di cultura e di educazione. Su questo principio si basano le principali iniziative della stagione invernale della Biblioteca comunale di Cesenatico, annunciate dall’assessore Emanuela Pedulli. "Chi legge piglia pesci", il ciclo di incontri allestito nell’ambito del progetto nazionale "Nati per leggere", il cui obiettivo è promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, è iniziato con un grande successo di pubblico. Tutti gli incontri sono gratuiti ed il prossimo è in calendario oggi alle 17, con "Cose di casa, storie di case e tane nei libri" assieme all’autrice Elisa Mazzoli; il 14 dicembre ci sarà "Fratelli di Pelo - Storie di fratelli e sorelle umani e animali" sempre con Elisa Mazzoli, mentre lunedì 15 gennaio sarà la volta di "Vi aspettiamo piccoli coccodrilli" con l’autrice e illustratrice Eva Montanari. Il 31 gennaio è in calendario "E se il lupo fosse buono?" con Lorenzo Borghetti, il 7 febbraio "Chi mi sposta per la casa proprio mentre faccio nanna? Enzo e il mistero dei Polinotti" con l’autore e illustratore Roberto Grassilli, il 22 febbraio "Stiamo insieme - storie di quando l’unione fa la forza", con l’autrice Elisa Mazzoli. Sono ripartiti anche i sabati di lettura dedicati ai bambini dagli 0 ai 6 anni con i volontari di "Nati per leggere". Il ciclo di letture è rivolto alle famiglie in età prescolare al fine di sensibilizzare sull’importanza della lettura condivisa tra genitore e bambino per lo sviluppo cognitivo ed emotivo. Le letture si tengono a partire dalle 10 del mattino nella sala bimbi della biblioteca con ingresso libero e gratuito. Gli incontri successivi si terranno il 2 dicembre, il 16 dicembre, il 13 gennaio e il 27 gennaio. La Giunta comunale ha approvato il "Patto per la lettura nel Comune di Cesenatico", che ha l’obiettivo principale di promuovere e valorizzare il libro e la lettura, creando una rete di collaborazione tra il Comune e numerose realtà territoriali, sia pubbliche che private.

Giacomo Mascellani