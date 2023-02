"Chi trova delfini o altri animali spiaggiati deve chiamare subito la Capitaneria di porto"

La Fondazione Cetacea di Riccione si prende cura delle tartarughe e anche di altre specie marine, come cetacei, ad esempio delfini che a volte si avvicinano troppo alla costa e addirittura spiaggiano.

Martina Monticelli, biologa marina della Fondazione Cetacea, come bisogna intervenire per salvare i delfini spiaggiati?

"Può capitare che i delfini a volte si avvicinino troppo alla costa o addirittura spiaggino. In questi casi bisogna agire tempestivamente per reindirizzarli verso il mare aperto o rimetterli in mare perché un delfino spiaggiato che viene trasportato in un centro di recupero raramente sopravvive".

Cosa bisogna fare quando si trova una tartaruga o un delfino o altro animale spiaggiato?

"Bisogna chiamare la capitaneria di porto sia che l’animale sia vivo o sia morto".

Come è avvenuta la liberazione delle due tartarughe trovate a Cesenatico?

"Le abbiamo liberate al largo da un gommone, ma in un punto in cui la temperatura dell’acqua è più mite, visto che è inverno e le tartarughe ’soffrono’ il freddo. Prima di lasciarle, le abbiamo dotate di un sistema satellitare (acquistato all’interno del progetto Life Medturtles) grazie al quale possiamo monitorare i loro movimenti. Attualmente, si stanno muovendo verso sud e si trovano all’incirca all’altezza di Ancona".

In generale, quali problemi possono presentare le tartarughe che curate?

"Il problema più frequente è quello del rischio di annegamento, come è successo a Esperanza ed Esmeralda, le due tartarughe pescate accidentalmente con due reti da strascico nel porto di Cesenatico. D’inverno, succede spesso anche che le tartarughe vengano trovate spiaggiate a causa dell’ipotermia, cioè del congelamento perché sono rettili che ad improvvisi abbassamenti di temperatura vanno in difficoltà. Anche i traumi sono frequenti e di tutti i tipi, causati da eliche di imbarcazioni, attrezzature di pesca, ami ingeriti accidentalmente".

Vi è mai capitato di dover curare una tartaruga che aveva ingerito della plastica?

"È inusuale qui da noi. Però, a volte succede. Ad esempio è capitato di aver recuperato una tartaruga che aveva ingerito un pezzo di plastica, quindi si sentiva sazia e non mangiava più nulla. Poi, finalmente, si è liberata dalla plastica e ha cominciato nuovamente a nutrirsi".

Fondazione Cetacea, oltre a biologi marini e veterinari ha anche volontari?

"Si abbiamo volontari, appassionati di ambiente marino, che vengono da tutta Italia".

Se una persona vuole unirsi a voi che cosa deve fare?

"Noi peridodicamente teniamo corsi per diventare volontari, quindi chi vuole aiutarci deve prima di tutto frequentare uno di questi corsi".

Classe II C della scuola media Dante Arfelli di Cesenatico