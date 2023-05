Chiacchierate con gli artisti

A tu per tu con gli artisti. Oggi e domani all’Eliseo Art Lab di Cesena sono in programma due incontri all’insegna della fotografia, dell’illustrazione e dell’animazione. Si parte stasera alle 19 con un talk in compagnia del cesenate Marco Guazzarini, che ha iniziato il suo percorso artistico con corsi di fotografia reflex e collaborazioni con artisti cesenati, a cui è seguito un percorso di pittura con i maestri Alessandro Casetti e Michel Pagano. Insieme a lui, WildRomagna, un progetto fotografico a cura di Gio Blonde e Lulu Withheld, e Cristiano Evangelisti.

Domani sera, sempre alle 19, nella saletta al piano terra del cinema Eliseo si terrà una chiacchierata con il grafico, illustratore e fumettista Ugo Bertotti (nella foto). Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera, si è formato con stimati professionisti e collabora con varie riviste. Nel 2012 ha pubblicato il reportage a fumetti Femmes du Yémen sulla rivista francese XXI.