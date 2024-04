Chiadini "La mia vita nella palla a spicchi"

A Forlì il basket è nell’aria. Lo respiri fin da quando apri la finestra alla mattina. Ti entra nella stanza e nei polmoni. Soprattutto quando hai nove anni e aprendo la finestra, ti trovi davanti il Villa Romiti, che se sei di Forlì, sai bene che quello non è un palazzetto, è un tempio.

Luca Chiadini, allenatore della prima squadra della Nuova Virtus Cesena, salva con ampio anticipo nel torneo femminile di serie B, aveva nove anni e abitava davanti al Villa Romiti, quando si innamorò del basket.

"Non poteva che andare così - sorride il coach – Su quel parquet si allenava la allora Jolly Colombani. Andai anche io, prima di passare alla Fulgor. A 15 anni arrivò la prima convocazione in prima squadra e da lì si aprì un percorso fatto di tanti successi e ancora più ricordi. I più belli sono proprio quelli a ‘casa mia’, a Forlì. Stagione 1982-83, con la Libertas ci andammo a prendere la A1 con una squadra incredibile, quella di Rod Griffin e Craig Shelton. Ho però anche viaggiato: sono per esempio stato due anni a Roma in B, insieme a Sergio Scariolo, poi Imola e ancora a Forlì, da capitano. Ora quella società non c’è più, ma i ricordi non se ne andranno mai".

Cosa vuol dire giocare da protagonista nella propria città?

"Vale tutto doppio, o anche di più. Le vittorie sono esaltanti, le sconfitte bruciano da matti. Nella ‘mia’ Forlì ogni possesso era il più importante della vita. Devi essere sempre una ‘certezza’ e mettere in conto che le critiche saranno più pesanti rispetto a quelle che potranno ricevere gli altri. Non mi ha mai spaventato, anzi".

Quanto conta il basket nella sua vita?

"Non c’è niente che non lo riguardi. Il mio primo lavoro me lo propose l’ex general manager Arpaia, mia moglie Enrica era un’atleta che ho allenato, così come ho già allenato le mie due figlie Camilla e Carlotta". Lei è ‘papà’ o ‘il coach?’

"Non mi hanno mai chiamato coach, se iniziassero ora mi suonerebbe davvero stranissimo. In ogni caso non mi risparmiano nulla... Mettiamola così: da una parte incasso le contestazioni di due gemelle sedicenni verso il padre e allo stesso tempo raccolgo i mugugni di due atlete che non sempre sono in piena sintonia col loro allenatore… (ride, di gusto, ndr). Lo scorso anno siamo stati in simbiosi con la loro squadra giovanile, arrivando alle finali nazionali. Quest’anno le ho seguite meno, ritrovandole comunque nell’orbita della prima squadra. E qui, ora, il coach va a sedersi in panchina e parla il padre: veder crescere le mie figlie così da vicino, vale più di qualsiasi altra cosa una palla a spicchi possa offrire". Com’è il basket femminile? "Credo che chi non lo apprezza non lo abbia mai visto. Ci sono talento, atletismo, tecnica determinazione e cura dei dettagli. Sono felicissimo di far parte del progetto della Nuova Virtus".

A Cesena il basket in rosa ha vinto uno scudetto e una Coppa Campioni.

"Noi ci siamo salvati in B con 4 turni d’anticipo. E’ l’inizio di un percorso che punta in alto: ai playoff per la prossima stagione e alla serie A nell’arco di qualche anno. Ci stiamo radicando, il settore giovanile cresce. Andiamo alla grande".

Quanto conta lo sport per un giovane?

"Tantissimo, soprattutto ora, in questo mondo. Aiuta a crescere seguendo le strade migliori, che non sono le più facili, ma le più belle. Se inizi col minibasket e arrivi fino all’under 19, non importa se poi continuerai o cambierai strada, quello che conta è che il viaggio che hai compiuto è certamente stato bellissimo. E ti ha regalato emozioni ed esperienze irripetibili, che plasmeranno la persona che diventerai".

Nella giornata di Luca Chiadini resta spazio per qualcosa che non abbia a che fare col basket?

"A volte penso a come mi vedrei su un’isola deserta… In effetti il punto è se in quell’isola c’è o meno un canestro… (Ride, di nuovo. E ancora più di gusto, ndr). Scherzo, ovviamente. La vita sono gli affetti più cari: le mie due ragazze che stanno crescendo, mia moglie".

Per gli scampoli, cosa resta?

"I cani, la musica. Il Milan…".