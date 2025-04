Chiara Barzasi e Vittoria Ferrarini pronte per il Trofeo Città di Jesolo

Vetrina internazionale per due atlete della ‘Renato Serra’, la società di ginnastica artistica cesenate che a partire da domani saranno impegnate nel prestigioso ‘Trofeo Città di Jesolo’. Chiara Barzasi e Vittoria Ferrarini saranno infatti in pedana con alcune delle più quotate atlete del panorama planetario per mettersi alla prova in un appuntamento che fa da apripista agli Europei in programma a Lipsia in Germania a fine maggio, tre settimane dopo la finale del campionato italiano a squadre nella quale la compagine cesenate promette di giocare un ruolo da protagonista.

"Per descrivere la caratura della manifestazione – argomenta il tecnico della Renato Serra Massimo Gallina – basta dire che sarà rappresentato per intero l’ultimo podio olimpico con atlete dagli Stati Uniti, dall’Italia e dal Brasile, che si aggiungeranno alle delegazioni di Canada, Romania, Spagna e Germania. Per Barzasi è una conferma dopo la partecipazione a tanti eventi interazionali che peraltro la avevano portata anche ad essere riserva della squadra azzurra che ha partecipato ai Giochi di Parigi della scorsa estate. Per Ferrarini, che è ancora un’atleta juniores, sarà invece l’esordio, arrivato a testimonianza di un ottimo momento di crescita, che legittima le ambizioni di un’atleta di grande talento e con davanti amplissimi margini di ulteriore miglioramento".

A suggellare la qualità delle due convocate, ci sono anche i recenti risultati ottenuti a livello di club: "Pure senza contare per due gare su tre sull’apporto della campionessa olimpica Kaylia Nemour – riprende Gallina - siamo riusciti a qualificarci alle finali che mettono in palio lo scudetto in programma il 3 maggio a Firenze e nel corso delle quali avremo ottime possibilità di dire la nostra. Anche contando sul ritorno di Nemour. L’obiettivo è il podio. Non sarà facile, ma abbiamo il talento per provarci".

A proposito di talento, torna attualissimo il Trofeo di Jesolo, ottima occasione per misurare le abilità delle atlete cesenati con una concorrenza di prim’ordine e davanti agli occhi dello staff tecnico della nazionale. "Anche Elisa Agosti avrebbe certamente meritato quella vetrina – aggiunge Gallina - tanto più visto l’ottimo recupero dopo l’infortunio che la aveva tenuta lontano dalle gare per un anno. Non importa, sono estremamente soddisfatto del modo in cui continua ad allenarsi quotidianamente. E’ in ogni caso un importante valore aggiunto il fatto che l’Italia possa ospitare un appuntamento importante come quello di Jesolo: abbiamo tutte le intenzioni di godercelo al meglio".

Oltre a Barzasi e Ferrarini ci sarà ance Philippa Busuttil, atleta di Malta che gareggerà individualmente e che già da mesi si allena a Cesena. La delegazione italiana arriverà all’appuntamento dopo aver partecipato ai collegiali che si sono svolti a Milano a partire da lunedì e ai quali hanno ovviamente partecipato anche le due atlete della ‘Renato Serra’.