"Chiara Bolognesi? Io credo nel suicidio"

di Paolo Morelli

"I casi di Chiara Bolognesi e Cristina Golinucci? Me li ricordo bene anche se sono passati più di trent’anni, Allora comandavo la compagnia dei carabinieri di Cesena e seguii personalmente tutte le indagini". Angelo Carella è andato in pensione col grado di tenente colonnello da anni, vive in provincia di Bologna e ha la passione dell’enogastronomia, ma nell’animo è rimasto un tenace investigatore.

La procura della Repubblica di Forlì ha riaperto le indagini.

"Avranno le loro buone ragioni, spero che arrivino a scoprire la verità".

Qual è la sua convinzione?

"Quella che allora scaturì dalle indagini, che furono lunghe, minuziose e approfondite. Per quel che riguarda Chiara Bolognesi sono convinto che si sia suicidata, non c’è altra spiegazione. Per Cristina Golinucci tutto lascia pensare che sia successo qualcosa nel tragitto tra la sua vettura e il convento dove non arrivò mai".

La procura ritiene che ci sia un filo che lega le vicende delle due ragazze...

"Noi non trovammo connessioni, anche se le ragazze avevano frequentato la stessa scuola e si muovevano nell’ambito di un’associazione di volontari ospedalieri. Ma non si frequentavano",

E’ stata disposta la riesumazione della salma di Chiara Bolognesi per una nuova indagine anatomo-patologica. Cosa si può trovare dopo trent’anni?

"Credo assai poco, forse potrebbe essere rimasto qualche traccia di veleni, ammesso che fossero nell’organismo della ragazza quando morì".

Ma furono fatte indagini anche in questa direzione?

"Credo proprio di sì: Ricordo che assistetti personalmente a una parte dell’autopsia insieme al procuratore della Repubblica Luigi Russo (che rimase per tutto l’esame) e tutto concordava con l’ipotesi del suicidio: nesuna ferita, lesione o altri segni che facessero pensare a un’aggressione. E poi, se ben ricordo, la ragazza aveva sofferto di qualche disagio giovanile".

Quindi?

"Credo che Chiara Bolognesi si sia lanciata dal Ponte Vecchio nelle acque del fiume Savio, che in quei giorni era in piena, e sia annegata".

E Cristina Golinucci?

"E’ un mistero insoluto, nonostante abbiamo indagato in modo approfondito seguendo tutte le piste, anche le più inverosimili come le indicazioni di veggenti. Andai personalmente in Svizzera per verificare una di queste segnalazioni, ma non trovai alcunché. L’unica pista concreta fu quella di Emanuel Boke, arrestato dopo una violenza sessuale. Spero veramente che si arrivi alla verità, sarebbe un grande sollievo per tutti, anche per me".