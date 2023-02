Chiara Bolognesi, la riesumazione della ragazza trovata morta nel fiume Savio riapre il cold case di Cesena A distanza di trent’anni si indaga per omicidio, in correlazione con il caso della scomparsa di Cristina Golinucci. Per gli investigatori potrebbe aver agito un solo killer: si segue la pista di un uomo con precedenti per violenza su giovani donne