Chicco Capiozzo alla guida di un quartetto funky

Domani sera al Jam Session di Cesenatico si tiene un appuntamento del Jazz Club, la rassegna live per la direzione artistica di Chicco Capiozzo. Sul palco a partire dalle 21.15 si esibirà lo stesso Capiozzo, con una formazione che presenterà lo spettacolo "Funk for your mind", dove per l’occasione Chicco Capiozzo alla batteria e percussioni, suonerà assieme ad Andrea Bonetti all’organo, Fender Rhodes e Synth; Gioele Cangini alla chitarra ed Enrico Andrini al basso. Il gruppo presenterà un set di brani originali, che sono le tracce di un nuovo lavoro discografico, ma saranno proposti anche brani di grandi artisti, fra cui quelli di Stanley Clarke, Freddie Hubbard, Donny Hathaway, in una scaletta che inoltrerà sui sentieri del funk e del soul nelle loro varie forme, in una miscela punteggiata dal tribale, dallo psycadellico, dall’elettrico, il tutto con tanta verve creativa: un viaggio pieno di atmosfere uniche e coinvolgenti. Capiozzo, batteria, composizione, organizzatore del Ju Ju Memorial, possiede un timing ed un tocco riconoscibili: il pulsare del suo drumming ha l’incedere di uno strumento ritmico-melodico, grazie al quale ha la capacità di muoversi in diversi generi musicali. La partecipazione al concerto è gratuita e aperta a tutti. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 334 1541727 o allo 0547 404144, oppure recandosi direttamente al locale di viale Trento affacciato sui Giardini al Mare.

Giacomo Mascellani