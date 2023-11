Chicco Fabbri, il ‘principe del ballo’ da quarant’anni sul palcoscenico

Tre feste insieme. Enrico ‘Chicco’ Fabbri di Fiumicino di Savignano sul Rubicone, ha festeggiato i 50 anni di età, i 40 anni di cantante e un nuovo tour ai nastri di partenza. Iniziò con ‘L’orchestra di famiglia’ insieme al babbo Rino, cantante come lui, la mamma Rosina animatrice e cantante e il fratello maggiore Everardo tastierista. Enrico Chicco Fabbri e la sua famiglia continuarono a esibirsi fino al 2000 e solo lui ha proseguito la carriera di cantante. Nel 2002 diventò il cantante leader dell’orchestra Vittorio Borghesi di Cesena. Un successo durato dieci anni con l’incisione di ben sei cd. Nel novembre 2011 l’abbandono dell’orchestra e dal febbraio 2012 una nuova formazione ‘Chicco Fabbri e Orchestra Varietà’, dove il ‘principe del ballo’ è sempre lui.

Come si sente con 50 anni sulle spalle dei quali 40 sul palco?

"Consapevole di avere ormai raggiunto i 50 anni e poi anche sufficientemente esperto dei nuovi gusti della gente che cambiano di anno in anno".

Come sarà il nuovo spettacolo?

"In realtà un format e racconterò sul palco la storia della musica dai primi anni ‘50 in poi. Ci saranno musicisti, deejay e il tutto contornato da scenografie di grandissimo impatto visivo".

Nel suo spettacolo ci sarà anche un angolo riservato al liscio, visto che la nuova tendenza è promozionare altri stili di ballo?

"Il folklore romagnolo, tutto senza escludere nessuno, è sempre stato parte e sempre sarà in tutti i miei spettacoli. D’altronde sono nato a Fiumicino di Savignano sul Rubicone e la mia famiglia abitava in via Case Nuove 10 dove nacque e visse Carlo Brighi quello del famoso detto ‘Taca Zaclein’".

Il debutto?

"Avverrà in aprile in Romagna". Si potrà ballare?

"Sì, ma anche ascoltare, guardare, ricordare, cantare, vivere. Ogni canzone riaprirà il cassettino dei nostri ricordi e ci riporterà fino ai giorni nostri".

Lei è famoso anche in Francia, Germania e Spagna. Tornerà a fare spettacoli in questi Paesi?

"Sì. E’ già pronto il mio ritorno a Berlino per il Festival Internazionale del Cinema a febbraio 2025 e poi la Spagna. Sempre tutto rigorosamente dal vivo".