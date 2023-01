Chiede 300mila euro di danni per la morte del figlio annegato

Si è costituita parte civile, ieri in tribunale a Forlì, la madre di Davide Pastorelli, il cesenate di 46 anni annegato in mare al largo di Milano Marittima il 27 agosto del 2020. Il processo vede accusati di omicidio colposo i due proprietari del catamarano noleggiato da Pastorelli assieme agli amici.

La madre della vittima, costituita ieri all’udienza preliminare con l’avvocato Alessandro Sintucci, ha chiesto un risarcimento di 300mila euro per la morte del figlio. Il processo è stato rinviato all’11 maggio per verificare se le parti trovano un accordo economico sul risarcimento, e il giudice non è entrato, al momento, nel merito del processo.

Gli imputati hanno preannunciato una richiesta di rito abbreviato per definire la vicenda giudiziaria.

Il 46enne annegò in acqua durante la gita in mare con la fidanzata e una coppia di amici. A bordo del natante mancava il salvagente, col quale (forse) Pastorelli si sarebbe potuto salvare. Erano in quattro quel pomeriggio, a poche centinaia di metri dalla costa. Il mare era agitato, l’uomo si tuffò e venne trasportato via dalla corrente, mentre gridava aiuto e cercava invano di raggiungere la barca. I tre amici, rimasti a bordo, tentarono in tutti i modi di prestargli soccorso, ma a causa del vento forte non riuscirono a governare il mezzo e a soccorrere l’amico. Perse le speranze e non vedendolo più, fecero ritorno a riva e diedero l’allarme. Davide Pastorelli fu ritrovato morto la mattina dopo a poche centinaia di metri dalla costa.

Tra le motivazioni che hanno spinto a chiedere il rinvio a giudizio dei due proprietari del noleggio dell’imbarcazione di Cervia, oltre alla mancanza del salvagente ’necessario per salvare la vita di chi annega’, anche il fatto che i titolari del noleggio avrebbero omesso di consegnare il vademecum con le principali norme del comportamento da tenere in mare.