"Chiediamo quel parcheggio da tre anni"

I Popolari per Cesena, fondati da Gilberto Zoffoli (nella foto) alleati del sindaco Enzo Lattuca, esultano per lo sblocco del parcheggio del Sacro Cuore che verrà dato in affitto al Comune per vent’anni. L’accordo fra coopertaiva Sacra famiglia e Comune è vicino, ha detto il sindaco Lattuca. "In un nostro documento del 2020 presentato alla maggioranza, al primo punto figuravano il

potenziamento e la razionalizzazione del sistema dei parcheggi, aumentandone la disponibilità a ridosso delle mura. Inoltre proponevamo di istituire un tavolo permanente per il rilancio del centro, che realizzi un dialogo fra comune, quartiere ed associazioni di

categoria e che ponga

in essere prioritariamente un patto fra esercenti, proprietari di immobili e Comune

perché gli affitti commerciali e di studi professionali rientrino in canoni sostenibili".