Chiesa a rischio chiusura. Parte la raccolta firme. E il sindaco scrive ai frati

La possibile chiusura della chiesa dei Frati Cappuccini di Cesenatico sta sollevando una sommossa tra i cittadini, che ha coinvolto anche il sindaco Matteo Gozzoli, a testimoniare il fatto che questo luogo di culto sia caro anche alle persone che abitualmente non lo frequentano. La notizia è montata nei giorni scorsi, quando alcuni residenti hanno deciso di raccogliere le firme, per chiedere di mantenere aperta la storica chiesa, situata nel cuore del borgo marinaro, dove c’è il quartiere E Mont, il luogo attorno al quale si è sviluppata nei secoli la città di Cesenatico.

Secondo le testimonianze storiche, la prima chiesa è quella di San Giacomo Apostolo affacciata sul porto canale, di cui si hanno notizie già nel 1.302 e Leonardo da Vinci nel 1.502 la collocava all’interno di un suo disegno realizzato personalmente in una veduta a volo d’uccello dalla torre malatestiana. La chiesa dei Cappuccini è comunque molto importante, visto che fu costruita nel 1611 e dedicata ai santi Nicola di Mira e Francesco di Paola, patroni della gente di mare. Poco dopo venne istituito il convento, tutt’ora esistente, mentre l’attuale facciata risale alla seconda metà degli anni Cinquanta. Per tutti gli abitanti di Cesenatico è un punto di riferimento, tant’è che quando si fa riferimento ad altri luoghi importanti, si ricorda questa chiesa, ed in questo largo, che prende il nome di Largo Cappuccini, ci sono anche la sede del Comitato di Cesenatico della Croce Rossa, l’accesso della scuola elementare di via Saffi e del Teatro all’Aperto che d’estate ospita la rassegna Ribalta Marea. Nella storia recente, ad inizio secolo, i frati Cappuccini vennero sostituiti dai frati di San Francesco. Quest’ultima congregazione è relativamente recente e ha la sede principale a Verona sin dalla nascita nel 1983. I frati di San Francesco, come tutte queste realtà, risentono del calo delle vocazioni. In sostanza sono pochi, adesso se ne contano quattro e non riuscirebbero a gestire una struttura complessa e grande, dove oltre alla chiesa ci sono gli alloggi, la cucina spazi comuni ed un ampio giardino con degli orti che devono essere curati e coltivati.

Anche il sindaco Matteo Gozzoli si è attivato, proprio perchè questa chiesa è parte integrante del centro storico e della vita dei cesenaticensi: "I frati della chiesa dei Cappuccini sono sempre stati un riferimento e da sempre aiutano tante persone bisognose, per questo intendo fare ogni cosa possibile per mantenere aperta la chiesa, su volontà dei cittadini". Ancora non vi è nulla di ufficiale, tuttavia c’è chi da per scontato che il prossimo anno i frati di San Francesco lasceranno Cesenatico. A questo punto un ruolo importante lo potrebbe avere la diocesi di Cesena, in quanto, così come avvenuto in passato, si potrebbe pensare anche di far gestire la chiesa e i convento dei Cappuccini ad un altro ordine religioso, magari coinvolgendo realtà vicine al territorio, in grado di poter mettere a disposizione le risorse umane che servono per tenere aperto il luogo di culto.

Giacomo Mascellani