Chiesa, sugli oneri la parola spetta al Tar

Sarà il Tar dell’Emilia Romagna a decidere se la diocesi di Cesena e Sarsina dovrà pagare gli oneri di urbanizzazione per le opere parrocchiali da realizzare sulle ceneri della vecchia chiesa a Budrio di Longiano. La querelle fra il Comune di Longiano e la diocesi cesenate è iniziata alcuni mesi fa quando è stato presentato un progetto per la costruzione di un nuovo edificio, di 650 mq su due piani; uno per fare un salone polivalente e l’altro per diverse sale per il catechismo. Gli avvocati della diocesi hanno inviato una lettera al Comune con la quale affermano che gli edifici di culto e le loro pertinenze non sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione. In maggio il Comune di Longiano ha risposto alla diocesi dicendo non ci sono i presupposti giuridici secondo le norme nazionali e regionali per l’esenzione dal pagamento degli oneri. Ma la diocesi ha presentato ricorso al Tar.

Dice don Filippo Cappelli parroco di Budrio: "L’inizio dei lavori è bloccato. Mi auguro che la questione si risolva al più presto, favorendo la costruzione di opere che vengono realizzate non per un interesse privato, ma per tutta la comunità".

Sulla vicenda interviene il sindaco di Longiano Mauro Graziano: "Sulla chiesa di Budrio, che deve essere ristrutturata, c’è stata un richiesta di valutazione preventiva. Il Comune ha chiesto che vengano pagati gli oneri di urbanizzazione, la parrocchia e la diocesi dicono di no ed è stato fatto ricorso al Tar regionale. Non è una questione politica, ma una cosa che devono risolvere i nostri tecnici e quelli della parrocchia. I nostri avvocati hanno detto che la demolizione e ricostruzionbe con il cambio di destinazione d’uso dei locali comporta il pagamento degli oneri di urbanizzazione. Ripeto che la politica qui non c’entra, tanto è vero che questa sera, sabato 2 settembre, io andrò alla festa parrocchiale di Budrio".

Ermanno Pasolini