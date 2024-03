Chiesanuova, il borgo perduto. Sparito per far posto alla via Emilia

Borgo Chiesanuova, il borgo perduto di Cesena. La nostra suggestiva Piazza del Popolo ha una singolare caratteristica: le manca un lato originario. Dove oggi c’è una cortina di arredo urbano a fronte di Viale Mazzoni si inoltrava, fino a buona parte dell’Ottocento, il popolare e popoloso Borgo di Chiesanuova che fu demolito. Correva Il 24 febbraio 1860 quando un pubblico decreto avvisava che il governatore generale delle Province dell’Emilia, Luigi Carlo Farini, decideva l’atterramento di Borgo Chiesanuova come opera di pubblica utilità ed urgenza stanziando a questo scopo 80.000 franchi a sussidio del Municipio. Lo sventramento dell’area compresa tra la Piazza Maggiore e la chiesa di San Domenico era giustificato dalla volontà di risolvere un antico problema: risanare un’area fortemente degradata e ampliare il tracciato urbano della via Emilia che allora traversava il centro cittadino, da Porta Fiume, via Chiesanuova fino alla piazza grande per svoltare in via delle Ortolane (poi Zeffirino Re) e immettersi lungo il Corso fino a Porta Romana (Porta Santi). Quello sventramento fu una lunga, faticosa marcia demolitoria tra appalti, capitolati, espropri: durò oltre trent’anni, l’ultima casa verso Porta Fiume fu atterrata nel 1897.

La bella foto d’epoca che riproduciamo (del fotografo Augusto Casalboni, archivio Biblioteca, scattata intorno all’anno 1885) rende l’idea delle più che precarie condizioni di quelle casupole fatiscenti: oltretutto l’essere addossate al bastione della Rocca le privava della luce solare per non poche ore. Sembra tratta da “I Miserabili” di Victor Hugo questa descrizione del borgo perduto. ‘… Povera strada! Era la più brutta ma anche la più caratteristica del nostro paese… La sera, specialmente con l’illuminazione ad olio che precedette l’impianto a gas, con l’interminabile e oscuro portico elevato notevolmente sul livello stradale, con gli archi e pilastri ineguali, con le scalette rotte e irregolari, aveva qualcosa di medievale… Ed ecco, ad aumentare la malinconia, avanzarsi lento un oscuro carro tirato da un solo e miserabile cavallo: un cassone ambulante dove stavano i poveri morti dell’ospedale condotti all’ultima pace del Cimitero..” Così Nazzareno Trovanelli, storico cittadino, dava l’addio al borgo di Chiesanuova sul periodico “Il Cittadino” del 25 gennaio 1885. Trovanelli, come notaio, stipulò inoltre rogiti e contratti di vendita al Comune. I materiali di recupero utilizzabili furono posti in vendita dal Comune: nel caso gli acquirenti provenissero da fuori Cesena dovevano presentare un certificato di moralità (antenato del certificato antimafia) rilasciato dal Municipio di residenza. A patire gli effetti di quello sventramento edilizio non furono tanto i proprietari, risarciti, quanto gli inquilini, tutta povera gente. Ai lettori che volessero approfondire indichiamo, com’è nostro costume, una fonte seria: il catalogo “Borgo Chiesanuova, storia di uno sventramento” (1985, in biblioteca) redatto da cinque allora giovani architetti, Paolo Degli Angeli, Riccardo Domenichini, Antonella Menghi, Alberto Severi, Massino Talacci. Succosa ricerca a tutto campo sul perché di quell’atterramento e i suoi contraccolpi sulla città.