Chiesta la perizia psichiatrica per le due stalker

E’ stata richiesta una perizia psichiatra per le due stalker di Arezzo che per mesi hanno perseguitato Paolo Zignani, autotrasportatore di Borello di 57 anni che si è visto arrivare sotto casa oltre 50 carri funebri pronti a ritirare la sua salma e 840 servizi non richiesti. L’avvocato Raffaele Pacifico ha richiesto al pubblico ministero di procedere per la domanda al giudice di incidente probatorio per verificare la capacità di intendere e di volere delle due donne e valutare una eventuale misura di sicurezza per contenere la loro pericolosità sociale. Mamma e figlia di 37 anni di Badia Prataglia si trovano rinchiuse da una settimana all’ospedale San Donato di Arezzo nel reparto psichiatrico. "Ma potrebbero tornare libere - spiega il legale –, il trattamento sanitario obbligatorio a cui sono state sottoposte, infatti, prevede una durata limitata nel tempo, in genere non più di 15 giorni". Mamma e figlia sono accusate per atti persecutori e procurato allarme.