"Chiesti a Roma 500 milioni per la viabilità"

Dopo l’incontro di martedì a Ravenna, dedicato alla messa in sicurezza del reticolo idrografico e alla revisione generale dell’assetto idraulico dei territori colpiti dall’alluvione, ieri nella sede della Provincia a Forlì-Cesena si è riunita la cabina di regia dedicata ai danni subiti dal sistema di viabilità, soprattutto nelle aree montane e collinari, dove si registrano circa mille frane attive.

Era presente il presidente della Regione, Stefano Bonaccini e hanno partecipato, fisicamente o da remoto, il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, i presidenti delle Province coinvolte fra cui Enzo Lattuca. "Manterremo altissima l’attenzione su collina e montagna – ha osservato Bonaccini – è un imperativo categorico per non accentuare quei divari territoriali che stiamo contrastando con misure innovative, che stanno dando ottimi risultati. Attualmente, se la viabilità di carattere nazionale è tornata alla normalità, resta critica la situazione sulle strade provinciali e comunali: la prima stima, ancora provvisoria, è di almeno 750 milioni di euro di danni, con 28 frazioni ancora isolate, di cui otto abitate. Le frane censite e oggetto di sopralluogo sono, invece, 978. La richiesta condivisa dagli enti locali e presentata al Governo nell’incontro a Palazzo Chigi di uno stanziamento di 500 milioni di euro ad hoc, dedicato alla viabilità, nel prossimo decreto per la ricostruzione".

Intanto ieri il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha dichiarato che in Italia e in Emilia Romagna è mancata la prevenzione. "L’alluvione – ha detto – non poteva essere evitata, ma il danno poteva essere contenuto".