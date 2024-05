Chiodi e viti sull’asfalto : "Fermiamo i vandali"

Tornano a mietere vittime i vandali di San Cristoforo, dopo l’episodio che un mese fa ha colpito un’automedica. A causa delle viti e dei chiodi gettati in strada da perfetti sconosciuti, l’8 aprile scorso l’automedica Mike 4 dell’Ausl Romagna, che copre il territorio cesenate e forlivese dalle 8 alle 2, ha forato mentre si stava recando a Gambettola per soccorrere un paziente cardiologico. I chiodi sull’asfalto hanno provocato la foratura della gomma e i sanitari non hanno potuto prestare l’opera richiesta venendosi a determinare una interruzione di pubblico servizio.

Da quello che si è appreso le richieste pervenute all’automedica erano state due: una dalla frazione di Balignano dove è intervenuta un’altra automedica da Santarcangelo, e una da Gambettola, dove non essendo potuta arrivare l’automedica appiedata dai chiodi, è stata l’ambulanza a trasportare il paziente al pronto soccorso, dove risulta essere arrivato vigile e cosciente. Da fine gennaio scorso non ha più base di partenza all’ospedale Bufalini l’automedica Mike 4. La sede è stata collocata al nuovo Prime Center dell’istituto oncologico romagnolo al civico 4200 di via San Cristoforo, in posizione più strategica rispetto al territorio di Forlì.

Dopo il grave danno all’automedica l’incubo di chiodi e vittime sull’asfalto, che da 4 anni affligge via San Cristoforo, si è materializzato nuovamente e sulla vicenda stanno indagando sia la polizia locale di Cesena che i Carabinieri. "Continuiamo a ricevere segnalazioni da parte di automobilisti che recentemente hanno forato in quella via – ha detto la presidente del quartiere Dismano Lara Bondanini – le prime denunce sui vandali autori del crimine risalgono al 2020, l’anno in cui scoppiò la pandemia. Da allora numerose sono state le denunce di malcapitati automobilisti che si sono ritrovati con le gomme bucate. L’emergenza è stata anche presa in esame dalla polizia locale sin dalle prime manifestazioni, quando attraverso il gruppo locale del controllo di vicinato, pervennero le prime segnalazioni dei danni subiti dagli pneumatici".

"Il tratto su cui agiscono i vandali - continua la presidente Bondanini - è lungo circa due chilometri, dall’incrocio di via San Cristoforo con la via San Giuseppe fino a Provezza. Abbiamo chiesto alla polizia locale di installare delle telecamere in quella zona, al momento ci sono indagini in corso per rintracciare i vandali, ma ancora non ci sono telecamere in strada anche perché ne servirebbero più di una per coprire tutto il tragitto bersagliato".

Al momento i criminali sono ancora impuniti. Non si sa se si tratti di un’unica mano o di un gruppo di vandali che trovano appagamento a provocare forature alle auto in transito. Resta il fatto che siamo davanti a un’emergenza sociale per la zona di via San Cristoforo e per tutti coloro che debbano transitare da quelle parti.

Annamaria Senni