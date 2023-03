Chiodi e viti gettati sull’asfalto: altri atti vandalici a Cesena

I chiodi trovati sulla strada

Cesena, 23 marzo 2023 – Chiodi lungo via san Cristoforo, arriva l’ennesima denuncia di un fenomeno di vandalismo che torna a colpire il Cesenate. Dopo quasi tre anni dalle prime segnalazioni di atti vandalici nel quartiere Dismano in via san Cristoforo (poi ripetuti in altre zone della città), tornano le segnalazioni dei residenti e di chi si ritrova a percorrere quella via quasi ogni giorno.

“Io e miei colleghi passiamo tutte le mattine per quella strada per andare al lavoro – spiega un lettore – e siamo finiti inavvertitamente con le auto su quei chiodi lanciati a terra dai vandali. Abbiamo notato la presenza di chiodi, (o meglio viti da cartongesso) in strada, proprio nella zona di San Cristoforo di Cesena. Oltre a me, anche diversi miei colleghi che passano da quella strada hanno forato con le medesime viti. Una mia collega abita lì e, assieme ai vicini, periodicamente ‘rastrella’ la zona con l’ausilio di metal detector e calamite raccogliendo tutte le volte decine e decine di viti".

Sono numerosi i malcapitati finiti inavvertitamente con i loro veicoli sopra quelle viti. Il risultato? Gomme a terra, ruote bucate e inevitabili imprecazioni contro ‘ignoti’. Si pensa che a commettere questi intollerabili atti vandalici sia qualcuno contrario al passaggio delle auto in quella zona, vandali ‘annoiati’ che per passare il tempo si divertono a gettare chiodi sull’asfalto.

Un problema sociale allarmante che non smette di ripetersi saltuariamente e a cui non si riesce a porre fine. Il fenomeno era stato analizzato dal comando della polizia locale già a partire dal mese di ottobre 2020, quando sono pervenute, attraverso il gruppo locale del Controllo di vicinato, le prime segnalazioni di danni procurati ai pneumatici delle autovetture che transitavano lungo quella strada.

A seguito di un incontro tra il Comune e i residenti, gli agenti della polizia locale hanno avviato una mirata attività di indagine coinvolgendo i cittadini e monitorando il tratto stradale interessato dal fenomeno: ossia la via che va dalla rotonda San Giuseppe alla rotonda Maccanone fino a Provezza. L’Amministrazione esorta i residenti della frazione a collaborare denunciando formalmente gli episodi.