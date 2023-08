Chiosco chiuso da 10 mesi Tre Piazze senza piadina

di Andrea Alessandrini

Le Tre piazze rigenerate ci sono, con apprezzamenti e critiche, ma deve ancora scendere in campo il chiosco di piadina, la cui diversa dislocazione contemplata nel progetto vincitore del concorso comunale è stata concretizzata dietro l’ingresso del palazzo del Ridotto, ma da molti mesi è chiuso, come non hanno potuto fare a meno di notare clienti e passanti.

Già da giugno l’apertura avrebbe potuto avere luogo, dopo il trasferimento. Non è che il chiosco sia in vendita, c’è chi si è chiesto, in quella posizione molto appetibile, dominatrice sulla piazza, riportato dove era un tempo prima di essere trasfeito in piazza Fabbri. Lì aveva finito per coprire la visuale sulla facciata della Malatestiana, nella parte dell’ingresso storico della biblioteca antica, per chi proveniva da via Zeffirino Re.

Per valorizzare il gioiello di Cesena da ogni angolazione, il chiosco è stato riportato nello spazio originario, che è anche più comodo e arioso. Dal Comune si apprende che tra i locali della zona delle ’Tre Piazze’ che avrebbero inviato richieste di occupazione di suolo pubblico c’è anche il chiosco di piadina dove inoltre dovrebbero essere stati avviati i lavori all’interno.

"Il chiosco– informano i titolari del chiosco –è chiuso da novembre , quando ci siamo trovati nel mezzo dei lavori del cantiere, e ora dobbiamo risolvere alcuni problemi con Comune ed Hera. Ci auguriamo sia possibile farlo nel modo più rapido. Se tutto andrà bene, potremo riaprire per settembre. Ci sono voci che il chiosco sia stato messo in vendita? Dopo ormai molti mesi di chiusura, la nostra idea è di rimetterlo in funzione".

In centro storico altri chioschi di piadina si trovano in viale Mazzoni e in via Sostegni all’imbocco dell’entrata laterale dei Giardini pubblici. Quello all’ombra del palazzo Ridotto, in una posizione invidiabile con il grande passaggio alimentato dalla Biblitoeca Malaltestiana, è uno dei più storici e identitari della città. Le condizioni perché diventi un nuovo polo attrattivo delle Tre Piazze accanto a Babbi Caffé e Tazza d’oro con i tavolini all’aperto, ora ci sono. A settembre, intanto, verrà collocata in piazza Almerici la statua di bronzo su basamento dello stesso materiale realizzatada Ilario Fioravanti "I musicanti di Brema" prospicente al palazzo e alla galleria progettati dall’artista.