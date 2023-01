Chiosco di piazza Giovanni XXIII, pubblicato bando per la gestione

di Ermanno Pasolini

A Savignano è stato pubblicato il bando per l’affidamento della gestione del chiosco-bar di piazza Giovanni XXIII, in pieno centro storico. La concessione, di cinque anni, potrà essere rinnovabile per altri quattro, e prevede un’apertura minima di sei mesi all’anno che comprenda il periodo dall’1 aprile al 30 settembre e giornate in concomitanza con eventi e fiere, nella fascia oraria giornaliera 7-20.

Tra le richieste a bando, interventi per gli arredi interni a cura del concessionario. Tra i criteri che incideranno sulla scelta dell’affidatario, oltre a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche il tipo di progetto secondo il quale verrà gestito il servizio, l’esperienza professionale maturata, il programma di eventi e animazione che verrà presentato e la capacità di attivare collaborazioni e sinergie con le realtà commerciali e associative locali. Il concessionario dovrà versare un canone annuale di 2000 euro al Comune.

Dicono il sindaco Filippo Giovannini e l’assessora ai Lavori Pubblici Stefania Morara: "L’apertura del chiosco è un tassello di un progetto ampio, che stiamo portando avanti in continuità. La rifunzionalizzazione degli spazi contribuisce a far crescere il nostro centro storico tanto quanto gli eventi e il coinvolgimento delle associazioni, dei commercianti, degli esercizi pubblici. Con questo passaggio, arriviamo al momento conclusivo del progetto di riqualificazione di piazza Giovanni XXIII che è già entrata tra i luoghi preferiti dei savignanesi".

Il termine per partecipare alla gara è fissato entro le 13 di giovedì 16 febbraio. Il bando e i moduli sono reperibili sul sito: www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it. I lavori per la realizzazione della struttura, iniziati l’1 giugno 2022, sono conclusi, salvo opere di finitura esterna che verranno eseguite appena le temperature lo consentiranno, a cominciare dalla tinteggiatura. Il chiosco occupa 33 metri quadri ai quali se ne aggiungono altri 15 coperti dal pergolato e 47 di cortile esterno. Il costo dei lavori è stato di 173 mila euro più Iva.

Nel 2020 il Comune aveva pubblicato un avviso per manifestazione d’interesse all’affidamento in concessione del chiosco-bar, per avviare un’indagine esplorativa per mettere a punto la miglior gestione del chiosco bar che sorgerà in piazza Giovanni XXIII. Il chiosco è parte integrante del progetto di riqualificazione dei lavori della stessa piazza. Un intervento costato 860mila euro. Il Comune ha specificato che il chiosco dovrà essere frequentato, fruibile da famiglie e cittadini nella direzione della socialità e della convivialità. Verranno somministrati alimenti e bevande.