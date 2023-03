Chiostro San Francesco Studenti attori in scena

Teatro, danza classica, musica dal vivo, e altro ancora. Dal 15 maggio al 25 giugno il chiostro di San Francesco, alle spalle della Biblioteca Malatestiana, sarà animato da spettacoli curati da studenti, di diverse scuole cittadine, e da associazioni culturali che da sempre valorizzano la scena artistica e teatrale cesenate.

Sono stati resi noti gli esiti del bando pubblicato lo scorso 1° febbraio, attraverso il quale l’amministrazione comunale di Cesena concede gratuitamente gli spazi del Chiostro alle realtà scolastiche e alle associazioni interessate. "Luogo di aggregazione, socialità e di intrattenimento – commenta l’assessore alla Cultura Carlo Verona – il Chiostro è uno dei palcoscenici privilegiati della scena culturale cittadina. Anche quest’anno, sarà centrale nella definizione del nuovo palinsesto e vedrà un avvio del tutto inedito, un vero ouverture, affidato agli studenti e alle associazioni culturali e creative. Sono diverse, e tutte di qualità, le proposte progettuali presentate ai nostri uffici e che ben presto saranno fruite dal pubblico. La cultura ci aiuta a riflettere su nuovi linguaggi, su tematiche che fanno parte dei più giovani, e crea un dialogo intergenerazionale che arricchisce e rafforza le relazioni. La programmazione sarà avviata martedì 16 maggio con lo spettacolo ‘Nada es lo que parece’ a cura degli studenti del Liceo linguistico ‘Ilaria Alpi’, e proseguirà fino al fine settimana di San Giovanni con lo spettacolo di danza con gli allievi del Laboratorio Danza e Teatro.

Sul fronte scolastico, dal 15 maggio al 25 giugno saranno protagonisti: il liceo linguistico Alpi, la scuola primaria “Fondazione Sacro Cuore”,il liceo classico Monti, scuola secondaria di primo grado Via Pascoli, scuola media “Fondazione Sacro Cuore”, scuola per l’infanzia “Maria Immacolata”. In relazione alle realtà culturali e creative, hanno aderito al bando la compagnia teatrale Quinte Mutevoli, Musica in Movimento, Associazione musicale Chorus, Laboratorio Danza e Teatro.

La call dell’amministrazione comunale era rivolta agli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Cesena per la realizzazione di spettacoli.