Non solo ‘chiringuito’: “Tagliatelle e piadina, così ho conquistato i turisti a Formentera”

Cesena, 22 agosto 2025 - Se quella che stiamo per lasciarci alle spalle sia stata davvero una stagione deludente per la Riviera lo diranno i numeri: di certo c’è che, nel frattempo, i romagnoli continuano a dare lezioni di divertimento e accoglienza al mondo intero. Lo conferma la storia di Enrico Fantini, 41 anni, originario di Forlimpopoli e residente a Cesena fino al 2010: forte di una lunga esperienza nella gestione di locali, Fantini ora gestisce un chiringuito a Formentera, ‘Amar’, sulla nota spiaggia di Es Migjorn.

Enrico Fantini, com’è approdato a Formentera?

“Ci sono stato per la prima volta in vacanza nel 2009 ed è stato un colpo di fulmine: già un anno più tardi, nell’estate del 2010, ho voluto aprire un bar nel centro turistico di Es Pujols, frequentato per lo più da italiani. Si chiamava ‘La Kasa dei Kolori’”.

Cos’è successo poi?

“Il locale è sempre andato bene e mi ha permesso di farmi conoscere in tutta Formentera, ma io iniziavo a esser stanco di quei ritmi forsennati, soprattutto durante la bella stagione. Mi ero quasi convinto a lasciare e tornare in Romagna, quando, lo scorso inverno, è arrivata la chiamata che ha scompaginato le carte”.

Ci spieghi meglio.

“Per effetto della direttiva Bolkestein, poco più di un anno fa, nelle isole Baleari sono andate a gara le concessioni di stabilimenti balneari, chioschi, chiringuitos e altre attività presenti sulle spiagge. In alcuni casi, le concessioni erano ‘cristallizzate’ da decine e decine d’anni”.

Un po’ come accade, tuttora, nel nostro Paese.

“Nella gara, quasi tutti i vecchi concessionari sono stati battuti da nuovi imprenditori, disposti a investire ingenti capitali in attività più al passo coi tempi e con le esigenze del nuovo turismo. Uno di loro mi ha contattato lo scorso inverno: aveva vinto il bando per un chiringuito storico, il Lucky, e voleva che facessi parte della nuova gestione”.

Quel chiringuito ora si chiama ‘Amar’, serve piadine e tagliatelle al ragù ed è uno dei più frequentati di Formentera.

“Ciò che mi soddisfa maggiormente è che questa spiaggia, a differenza di altre sull’isola, è meta di un turismo realmente internazionale: i nostri clienti sono principalmente statunitensi, francesi, canadesi, mentre gli italiani sono una sparuta minoranza. Molti di loro non avevano mai assaggiato una ‘vera’ tagliatella: dopo aver provato la nostra, se ne sono innamorati”.

La tagliatella al ragù non è esattamente un piatto ‘da spiaggia’…

“Ad agosto avevo deciso di toglierla dal menù perché la consideravo un piatto poco estivo. Mi sbagliavo: a grande richiesta, ho dovuto mantenerla. Ogni giorno ne serviamo a centinaia”.

Da quando ha aperto, lo scorso aprile, ‘Amar’ registra costantemente il pienone. Cosa le dicono i suoi colleghi romagnoli, in questi giorni alle prese con il tormentone degli ‘ombrelloni aperti solo nel weekend’?

“Mi confermano che la stagione è andata male. Chi, in questi anni, ha fatto degli investimenti per svecchiare le proprie strutture, è sicuramente andato meglio di chi è rimasto fermo. Il turismo sta cambiando: a Formentera come in Romagna, vincono coloro che sanno intercettare le nuove tendenze. Detto ciò, capisco gli operatori balneari: non è facile decidere di investire se prima non si fa chiarezza sul futuro delle concessioni. È come avere una spada di Damocle che pende sulla propria testa”.

Cosa farà, una volta terminata la stagione?

“La concessione durerà cinque anni e l’idea è proseguire con questo progetto, cui mi sono dedicato totalmente nell’ultimo anno. Qui, poi, la stagione non finisce mai davvero”.

Com’è ‘il mare d’inverno’ a Formentera?

“Si respira un’atmosfera diversa, l’isola è più silenziosa e meno affollata. Ma i chiringuitos continuano ad aprire nei weekend, l’inverno non è mai rigido e le temperature restano piacevoli tutto l’anno”.