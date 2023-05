Chirurgia e poesia in corte Dandini Vergoni a confronto con Babbini

La poesia va per le strade, non solo quelle del cuore e della mente, e scende nelle piazze. A Cesena è così da tempo. La poesia non se la tira con superbia da intellettuale, se non perché vuole dalla sua parte quanta più gente possibile. Succede dunque che anche un fotografo, noto in città per la sua corona di capelli candidi presente in ogni piccolo o grande avvenimento cittadino, chiami a raccolta davanti al suo atelier in Corte Dandini i poeti che vogliono condividere la loro voce. Pochi amici? Tanti estimatori? Il numero non è importante, basta una partecipazione attenta e appassionata. Ed ecco che parte proprio stasera alle 18 una minirassegna di tre appuntamenti sotto ai grandi alberi tra cui gorgheggiano gli uccelli che faranno a controcanto ai poeti. Scendono in campo due poeti che più diversi non si può. Loris Babbini e Gilberto Vergoni. Il primo si potrebbe definire un poeta contadino. Ha in tasca una laurea in Scienze Agrarie ed esercita la sua professione nell’azienda agricola di famiglia. Amante della natura e del trekking, scrive poesie e racconti brevi, sia in lingua che in vernacolo. Il suo ultimo lavoro si intitola "Cara", una raccolta di sette lettere in lingua (indirizzate a figure femminili oniriche) e sette poesie d’amore in vernacolo cesenate. Ha ottenuto diversi riconoscimenti in concorsi e pubblicato diverse opere, fra cui "Zirudeli" e "Luna pina". La cifra delle sue poesie è quella sapida del dialetto che se ride tra i versi battenti del nostro vernacolo ma lascia trasparire la saggezza uguale in ogni idioma.

Gilberto Vergoni è un medico, neurochirurgo, di quelli che operano al cervello ma non trascurano il cuore. E di cuore, sentimento, ricerca intima e profonda, anima ed emozione ce n’è tanta nella sue liriche. "Fragmenta animae meae" s’intitola non a caso la sua prima raccolta. Da sempre appassionato di materie umanistiche trova nella scrittura un equilibrio tra l’irrequietezza, tipica di una professione che combatte una guerra mai finita, e la serenità fissata magari solo per un attimo dalla creazione poetica. Premiato ed apprezzato Vergoni ha in cantiere un’altra raccolta. Alla fine delle due recite, un rapido mordi e fuggi che lascerà nell’aria un’eco poetica, si beve: niente di impegnativo, solo un bicchiere di vino per cedere con maggiore indulgenza alla sera che cala.

Elide Giordani