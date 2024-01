Chitarra e voce, così con Ryf ‘Tutto brucia’

Un potente mix di chitarra elettrica e voce è al centro di ‘Tutto brucia soundtrack’, lo spettacolo che l’artista ravennate Francesca Morello, in arte Ryf, porterà in scena al Petrella di Longiano stasera dalle 21.30. Il concerto nasce dall’omonima opera della compagnia Motus, di cui saranno presenti presenti alcune registrazioni che si mischieranno alla musica. L’artista è nota per il suo stile che unisce la dance e l’elettronica a sonorità più vicine al mondo del rock. Dopo lo show ci sarà il djset di Silvia Calderoni. I biglietti sono in vendita sul sito di Vivaticket e presso la biglietteria del teatro.

Ryf, che show porterà al Petrella?

"Sarà un concerto molto particolare, in cui mi esibirò con chitarra e voce suonando i brani della colonna sonora di ‘Tutto brucia’, lo spettacolo teatrale del gruppo Motus. Ci sarà una regia che gestirà il tutto, pilotando anche suoni esterni come alcune registrazioni degli attori di Motus".

Com’è stato scrivere dei brani per un’opera teatrale?

"La cosa che mi è piaciuta di più è stata la sensazione di essere tornata a suonare in una band. Sono dieci anni ormai che porto avanti una carriera da solista, perciò è stato bello tornare a confrontarmi con altre persone, in questo caso i componenti di Motus. Diversi pezzi sono nati per caso, proprio grazie alla residenza con gli attori, che con alcuni gesti mi hanno ispirato nella stasura dei brani".

Cosa significa il suo nome d’arte?

"È l’acronimo di Restless yellow flowers, che ho compresso perché era difficile da far pronunciare in Italia. È una frase tratta da ‘Il maestro e Margherita’ di Bulgakov. All’epoca pensavo che descrivesse bene il mio stato d’animo di quel periodo, perciò l’ho scelto per rappresentarmi".

Come descriverebbe il suo stile?

"Mi piacciono tante cose, per cui unisco diversi generi. All’inizio ero molto più legata al mondo del cantautorato intimo e acustico. Negli anni, anche grazie alla mia etichetta Bronson Recordings, ho sperimentato nuove sonorità, aggiungendo diversi elementi del mondo dell’elettronica. Non ho mai abbandonato, però, la mia matrice punk rock".

Quali sono le sue influenze?

"Da adolescente ho ascoltato tantissimo grunge e rock degli anni ’90. A questa base unisco degli elementi della musica dance e pop, che non disdegno, anzi, credo che tutta la musica abbia qualcosa da comunicarci. Nel mio prossimo album svilupperò ulteriormente questo mio pensiero".

Qualche anticipazione?

"Sarà un disco elettronico, ma vario. Non mi piace ripetermi troppo, perciò ci saranno sia ballad, che pezzi più energici. Per il futuro, comunque, non mi pongo troppe ambizioni, perché i sogni si avverano da sé, senza pensarci troppo. Di sicuro continuerò sempre a esprimermi attraverso la musica".