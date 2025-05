Chiude di notte il casello dell’A14

Questa sera, dalle 21 alle 5 di domattina, inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria della rotatoria all’uscita del casello autostradale Valle del Rubicone sulla provinciale 33 a Gatteo. Per lo svolgimento dei lavori durante le fasi di lavorazione sarà vietato il transito di tutti i mezzi. I lavori proseguiranno poi domani giovedì 29 dalle 21 alle 5 di venerdì 30 e finiranno venerdì dalle 21 alle 5 di sabato 31. Nelle stesse giornate e orari, sarà chiuso il casello autostradale A14 Valle del Rubicone. La spesa, come comunicato dalla Provincia, è di 150.819,58 euro. L’impresa esecutrice Pesaresi provvederà all’installazione di tutta la segnaletica necessaria per indicare i percorsi alternativi. Dice Sara Bartolini, consigliera provinciale: "Questo intervento, reso necessario a seguito del forte ammaloramento del piano stradale anche a seguito delle ingenti piogge che ormai caratterizzano il nostro territorio, rappresenta un investimento fondamentale per la sicurezza dei nostri cittadini e di tutti coloro che transitano quotidianamente sulla SP33. Nonostante i tagli insostenibili effettuati dal governo ai fondi per le manutenzioni delle strade provinciali resi noti in questi giorni, la messa in sicurezza della pavimentazione della rotatoria non poteva più essere rimandata e rappresenta una priorità assoluta". Tutti gli utenti della strada sono invitati a pianificare anticipatamente i propri spostamenti e a utilizzare percorsi alternativi durante gli orari di interdizione".

e. p.