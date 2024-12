Dopo quasi 36 anni il 31 dicembre chiuderà il negozio Benetton 012 di piazza Amati di Claudia Zamagni che aveva pochi mesi quando mamma Flaviana con la sorella Clelia aprirono l’attività. "Anche noi abbiamo risentito della crisi, soprattutto dopo la pandemia – spiega Claudia – Ho deciso di fare la mamma a tempo pieno e poi si vedrà in futuro, anche perchè questo lavoro mi è sempre piaciuto molto, in quanto lavorare con articoli per bambini per me è sempre stata una grande soddisfazione".

e.p.