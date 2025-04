Chiude per lavori lo sportello. Hera di Savignano

Da lunedì 7 aprile lo sportello Hera di Savignano, in via Rubicone Destra 1950, chiuderà per qualche settimana per lavori di restyling. L’operazione di rinnovo si concluderà entro maggio.

Durante il periodo di chiusura dei locali, saranno disponibili gli sportelli di Cesena, in via Altiero Spinelli 60, aperto da lunedì a giovedì dalle 8 alle 15 e il venerdì e sabato dalle 8 alle 13 e di Cesenatico, in via Leonardo da Vinci, 35, aperto lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17, il martedì dalle 8.30 alle 13.30.

Per chiarimenti sulle bollette e per qualsiasi richiesta, come nuovi allacci, installazione contatori e operazioni contrattuali, sarà sempre garantito il servizio telefonico di consulenza commerciale ai numeri verdi: 800.999.500 (famiglie), 800.999.700 (aziende), chiamata gratuita da telefono fisso e cellulare.