Chiuse le cassette postali nel centro storico

Non si placano, a Savignano, le polemiche sul fatto che nel centro storico da tempo sono state sigillate le tre cassette rosse per potere imbucare la posta. Per farlo occorre andare all’ufficio postale a un chilometro di distanza, cosa impossibile per molti anziani che usano ancora la posta e non i computer. Soprattutto i tanti disagi sulla decisione di Poste Italiane si sono fatti più gravi durante il periodo delle feste natalizie per la spedizione di biglietti di auguri. E così le persone impossibilitate a recarsi a piedi all’ufficio postale, chiedono aiuto a vicini di casa e conoscenti pregandoli di imbucare le lettere quando passano davanti all’ufficio postale. Ancora più grave la vicenda della cassetta fuori uso per imbucare le lettere sita davanti al Cafè Cesare, a monte della via Emilia. Qualche vandalo e incosciente ha rotto la chiusura e così c’è chi imbuca le lettere non riuscendo a leggere quanto scritto dalle Poste riguardante la cassetta fuori servizio. Non sarebbe meglio portarle via? Indignato anche il sindaco Nicola Dellapasqua: "Sono vicino a tutte le persone che stanno subendo questo disservizio, soprattuto gli anziani che non hanno possibilità di usare servizi elettronici e amano ancora scrivere lettere e biglietti di auguri. Prenderò contatto con gli uffici postali per cercare una soluzione che possa portare almeno a una cassetta aperta nel centro storico".

e. p.