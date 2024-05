Chiusura temporanea delle strade per la Nove Colli

Oggi prosegue l’installazione di centinaia di cartelli, per informare sulla chiusura temporanea alla circolazione delle strade interessate alla Nove Colli. Sino a domenica si dovrà prestare attenzione in alcuni tratti del lungomare, in viale Dei Mille nella parte più a sud, in piazza Costa e nel primo tratto di viale Roma dove ci sono gli stand di Cicloevento, in alcune parti di viale Saffi e viale Trento. Nella sola giornata di domenica, nella prima mattinata sarà chiusa parte della via Cesenatico e sino a sera saranno chiusi il cavalcavia di Valverde, via Dante Alighieri e alcune strade di Sala.