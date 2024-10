Choc Cesena Curto squalificato dieci turni

Serata choc per il Cesena che ieri ha visto la Fifa comminare 10 giornate di squalifica, poi ridotte a cinque, al difensore Marco Curto, (di proprietà del Como) per ’comportamento discriminatorio’ nei confronti dell’attaccante sudcoreano dei Wolverhampton Hwang Hee-chan. L’episodio risale allo scorso luglio quando Curto, nel corso di un’amichevole del club lariano a Marbella, in Spagna, durante un parapiglia successivo a uno scontro di gioco - secondo i media britannici - avrebbe detto a un compagno di squadra: "Ignoralo, pensa di essere Jackie Chan".

Le reazioni si sono immediatamente accavallate, a partire da quelle di forte delusione per quanto stabilito, espresse dal Como, alle quali ha fatto da contraltare la soddisfazione del Wolverhampton. Le conseguenze immediate ricadono dunque su Curto e sul Cesena, che a ora dovrebbe essere costretto a fare a meno del suo difensore per i prossimi cinque turni. La questione al momento potrebbe però non essere conclusa, visto che i legali del club romagnolo stanno ovviamente valutando la questione, per decidere eventuali azioni da compiere.

Nel frattempo il Cesena, in vista della sosta del campionato e dopo otto gare disputate nel torneo cadetto (più due di coppa), è alle prese con un primo mini bilancio, che volge sicuramente al positivo: undici punti, ottavo posto in piena zona playoff, terzo turno di coppa conquistato e questo con un calendario tutt’altro che in discesa se non altro per le trasferte affrontate: Sassuolo, Spezia, Palermo e Pisa.

Occorre sempre ricordare che il Cesena è una neopromossa, ha come obiettivo dichiarato la salvezza tranquilla e l’organico è formato da tanti giocatori che la B non l’hanno mai vista oppure solo assaggiata. I mini bilanci però servono a guardare quello che di buono c’è, per consolidarlo, e quello che invece zoppica, per correggerlo.

L’andamento bipolare delle partite, come si è già detto, è il primo aspetto su cui lavorare. L’abitudine da non perdere è invece quella del feeling con la porta, visto che per ora il Cavalluccio sta segnando molto. Rispetto alle 13 rete realizzate, hanno in effetti fatto meglio solo Pisa (17) e Sassuolo (14).

Il Cesena poi ha mandato in gol tanti giocatori diversi, visto che già in otto sono finiti sul tabellino dei marcatori: Shpendi, Curto, Kargbo, Berti, Bastoni, Adamo, Prestia e Tavsan. A riguardo, meglio hanno fatto solo Modena e Bari (9). Questo di solito è sintomo di un sistema di gioco che lascia spazio a chiunque di inserirsi e concludere: avere più soluzioni non è mai un male, se poi tra questi c’è l’attuale capocannoniere di B (Shpendi) quello di fare gol non è al momento un problema. Serve però confermarsi.

Dall’altra parte però si incassa altrettanto facilmente, visto che fin qui sono dodici i gol subiti come Modena, Mantova, Sudtirol e Carrarese. Peggio ha fatto solo il Frosinone (14) ultimo in classifica.