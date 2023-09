Christian Cialona, la storia che ha conquistato tutti

di Ermanno Pasolini

Testimonianza a sorpresa domenica alla messa delle 10 nella chiesa di Villamarina quando al posto dell’omelia, che doveva essere tenuta da don Mirco Bianchi della parrocchia di Villamarina e Cesenatico, ha parlato Emily Iavasile che ha raccontato la storia del figlio Christian di 18 anni, affetto da Leucodistrofia di Pelizaeus-Merzbacher per la quale ora non ci sono cure.

Come siete capitati a Gatteo Mare?

"Nel 2013 mio marito Sergio Cialona mi iscrisse ad un concorso di Miss mamma. Partecipai e vinsi la fascia di ’Miss mamma Italiana romantica’ presentando il primo libro che ho scritto dedicato a lui ’Christian il nostro senso della vita".

E l’incontro con don Mirco?

"Durante la permanenza partecipammo a una messa celebrata da don Mirco e alla fine gli presentammo nostro figlio. A distanza di anni l’ho chiamato per proporgli una mia iniziativa per parlare di Christian durante le messe e presentando il terzo libro ’Christian nel suo mondo a colori’, dopo il secondo ’Vivere con una speranza’".

Com’è una giornata con Christian?

"Mio marito fa il facchino all’aeroporto di Falconara vicino a Montemarciano dove abitiamo. Io ho lasciato il lavoro di commessa in un centro commerciale a Chiaravalle per assistere mio figlio, la mia ragione di vita, 24 ore su 24".

Com’è Christian?

"E’ un ragazzo tenace, con tanta voglia di vivere e di lottare. Non parla, non cammina, non mangia da solo, ma comunica con gli occhi e sul tavolo della carrozzina ho creato un modo per farlo esprimere attraverso delle foto e quando le persone fanno domande o lui desidera qualcosa, mette il dito sulla foto".

Avete avuto aiuti?

"Oltre alla pensione, tante persone ci hanno aiutato perchè Christian ha necessità di effettuare visite, controlli e trattamenti fisioterapici a pagamento all’estero e in Italia. Fra i nostri amici c’è anche il gruppo I Nomadi e Beppe Carletti mi ha fatto da editore per i tre i libri".

Perchè per fare conoscere la storia di Christian avete scelto le messe?

"Ho deciso di lasciare segni profondi nel cuore delle persone con la nostra testimonianza".

Christian è figlio unico?

"Sì, perchè non posso mettere al mondo altri figli".

Come ha scoperto la fede?

"Siamo sempre stati credenti, ma ci siamo avvicinati ancora di più alla fede da quando abbiamo scoperto la patologia di Christian, quando aveva quattro anni e mezzo all’ospedale di Toronto in Canada".

Ci sono speranze di cura per lui?

"Per il momento no. Però crediamo in Dio. La sperimentazione è ferma, ma siamo fiduciosi".