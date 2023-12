Christmas Carol, canti per i bambini bisognosi

’Easy English Cesenatico’ e la ’Magica Notte’, nelle giornate di domani e sabato 23 dicembre, a partire dalle 17 organizzano l’edizione 2023 di ’Christmas Carols’, l’evento finalizzato a raccogliere fondi da devolvere, attraverso la parrocchia di Santa Maria Goretti, a venticinque famiglie indigenti. In cabina di regia ci sono alcune volenterose mamme di Cesenatico che, con l’aiuto dei loro bambini, vogliono fare qualcosa di concreto a favore delle persone meno abbienti.

I piccoli insieme ai genitori, intoneranno davanti ai locali ed alle case, i tradizionali ’Canti di Natale’. Il corteo domani partirà da viale Carducci, toccando il locale Noi, Profumeria Arianna, Street Bar, Dali, per poi spostarsi ai ristoranti Cuccagna, Il Matto, da Vittorio e al Parco Manzoni. Il 23 dicembre sarà la volta del Cala Madonnina, il porto canale al bar Infame, il pub Mapicò, Cafe’ Marivaux, per poi raggiungere il ristorante All Big in via Mazzini. I bambini proseguiranno il loro cammino sul porto canale, fermando a La Cantina del Porto, ristorante Giuliano per una sorpresa organizzata da Alessio Sassi, e poi a Levante al Veranda sul lungomare, per concludere l’ultima tappa al ristorante Casa Tua, ospiti di Silvano Albonetti.

Le persone interessate ad avere informazioni possono contattare Lara Fanti al 339.1348357. L’iniziativa è sostenuta da Sicograf. "Il nostro auspicio – spiegano gli organizzatori – è che la gente capisca il senso del ’Christmas Carols’ e, trovandosi davanti a dei bambini, a prescindere dall’offerta che è del tutto facoltativa, sappia accoglierci comunque con un sorriso, perchè il nostro obiettivo è far vivere il Natale a tutti i bambini".

I componenti del Christmas Carols faranno visita lunedì prossimo anche alla Casa di riposo in via Magrini a Cesenatico, per portare gioia anche agli anziani di Cesenatico e fare incontrare più generazioni.

