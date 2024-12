Christmas Carols oggi al Bufalini. Doni e canti per i bimbi ricoverati

Oggi, entra nel vivo la manifestazione ’Christmas Carols’, organizzata dai volontari di ’Magica Notte’ con il sostegno di Easy English Cesenatico e Mapesca, per raccogliere fondi da devolvere ai nuclei familiari meno abbienti, attraverso la parrocchia di Santa Maria Goretti. Mamme e papà stanno lavorando da diverse settimane e quest’anno porteranno anche delle novità. Ieri i bambini, insieme alle famiglie, hanno intonato davanti ai locali ed alle case i tradizionali Canti di Natale, partendo da viale Carducci, toccando negli orari di apertura le attività del locale Noi, della Profumeria Arianna, dei bar gelateria Nuovo Fiore e Amodo, per poi spostarsi nell’orario della cena a Ponente nel ristorante pizzeria La Cuccagna, ai ristorante Il Matto, Al Cenacolo, Casa Tua, per concludere al Veranda sul lungomare a Levante. Oggi, domenica, ’Christmas Carols’ si terrà a Cesena, nel reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini, dove l’Elfo Pepper e il Grinch, insieme ai bambini di Cesenatico, porteranno doni e canti a tutti i piccoli che trascorreranno il Natale in ospedale. Nella giornata di lunedì 23 dicembre il coro si recherà invece nella Casa protetta di Cesenatico in via Magrini, nei locali della Fondazione La Nuova Famiglia, per concludere la serata sul porto canale di Cesenatico, dove nel tratto più antico è allestito il Presepe della Marineria. Mamme e papà hanno l’obiettivo di coinvolgere i bambini, i ragazzi e le famiglie, al fine di focalizzarli e farli riflettere su ciò che davvero dovrebbe rappresentare il Natale.

g.m.