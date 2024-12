Christmas Week a Sala: giochi e intrattenimento

Entra nel vivo ’Christmas Week’, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Sala, che si svolge nell’area riservata a parcheggio adiacente la scuola elementare in via Canale Bonificazione. In un ambiente riscaldato sono allestiti stand gastronomici, food truck, giochi e animazione per bambini, tombole, un mercatino, tornei di Burraco e Maraffa.

Nei giorni scorsi Babbo Natale ed i suoi folletti hanno incontrato tanti bambini e raccolto le letterine. Oggi il piccolo villaggio aprirà alle 18.30 con l’aperitivo e le proposte gastronomiche e, a partire dalle 20.30, in consolle i dj Cleto e Sanco proporranno musica Afro. Alla serata parteciperanno gli Alpini di Cesena, che per l’occasione prepareranno una prelibata polenta, che sarà possibile gustare nel villaggio ed è disponibile anche per l’asporto.

Domenica il ’Christmas Week’ si prepara per un gran finale, con la giornata che inizierà nel pomeriggio, attorno alle 15, con lo spettacolo di magia e gag divertenti in compagnia del Mago Serenello, con gli stand e i banchi aperti del mercatino degli ambulanti. A partire dalle 20.30 si svolgerà una tombola organizzata con la collaborazione del circolo Arci di Sala, si esibiranno anche i Pasquaroli.

L’evento è organizzato con la collaborazione del Comitato di quartiere di Sala e il patrocinio del Comune. g.m.