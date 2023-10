"Ci ha donato la sua collezione di opere d’arte"

Cordoglio unanime di enti e personalità del mondo della politica. Ha detto Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico: "Ho conosciuto Giovanni nella mia vita da sindaco ed è sempre stato un punto di riferimento per me... Ha scritto la storia di Cesenatico, sempre fedele ai suoi ideali di sinistra, sempre animato da una passione e da una determinazione che non si sono fermati davanti a nulla. In queste ultime settimane ha disposto un’importante donazione della sua collezione di opere d’arte in favore del Comune di Cesenatico. L’ennesimo atto d’amore per questa città, nessuno di noi potrà mai dimenticarlo". Il direttore Ausl Tiziano Carradori evidenzia che "quello che siamo oggi per molta parte nasce dagli anni del suo impegno regionale prima, nazionale dopo". Il sindaco Enzo Lattuca: "Il modo migliore che abbiamo per onorarne la memoria e l’impegno politico, che è stata una parte fondamentale della sua vita, è continuare ad impegnarci per tutelare il diritto alla salute per tutti, difendendo il sistema sanitario pubblico"