Ci sarà l’assessora regionale Frisoni

Giovedì 17 aprile, alle 17, a Palazzo del Capitano, in via Fiorentina 38 a Bagno di Romagna, l’assessora regionale al commercio e turismo, Roberta Frisoni, parteciperà a un incontro promosso da Confesercenti. "Idee e proposte per crescere. Turismo e commercio nella Valle del Savio" è il titolo dell’appuntamento a cui parteciperanno i sindaci di Mercato Saraceno, Monica Rossi, di Sarsina, Enrico Cangini, di Bagno di Romagna, Enrico Spighi e di Verghereto, Enrico Salvi.

Nel corso dell’incontro sarà presentata la ricerca condotta dal centro Studi Confesercenti fra cento associati del territorio. L’appuntamento è aperto al pubblico e di grande importanza considerato l’imminente avvio della stagione estiva e per approfondire la nuova legge regionale sui cosiddetti ’hub urbani’.