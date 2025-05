"Ci sono spese troppo alte"

Luana Montalti dice che i giovani si sposano meno anche perchè il matrimonio ha un costo importante. "Se si vuole organizzare un matrimonio che rispetti le condizioni classiche i costi sono molto elevati. Il matrimonio per molti è il riconoscimento sociale più grande, per cui serve una festa importante secondo l’immaginario collettivo. C’è un business del matrimono che fa perdere la misura: si vedono vestiti esagerati, allestimenti da favola, coperte di lana, bolle di sapone giganti. Molti giovani ritengono poi che il matrimonio sia una forma desueta andata in declino, e hanno una visione della coppia più moderna. Il matrimonio per molti è solo un pezzo di carta".