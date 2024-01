"Ci vuole molto coraggio per fare musica in Italia"

Su Instagram, parlando del suo nuovo disco di inediti di prossima uscita, ha parlato di "canzoni per i coraggiosi", alludendo alle difficoltà che può incontrare chi è fuori dai circuiti mainstream. "Ci vuole coraggio, oggi, per fare musica - racconta -. Perché spesso, in un mondo che si vanta di essere inclusivo, la diversità fa paura e viene esclusa". A parlare è Marco Castoldi, in arte Morgan, che sabato sera alle 21 arriva al Teatro Comunale di Cesenatico con il suo Stramorgan Live, versione dal vivo della trasmissione tv andata in onda la scorsa primavera su Rai 2. Un format di successo, in cui il musicista brianzolo fa quello che gli riesce meglio: raccontare la musica, con il suo stile unico a metà fra la rispettosa interpretazione dei grandi classici e l’avanguardia più totale. Lo fa portando in scena il grande patrimonio artistico italiano e internazionale, da Modugno a Elvis, da Battiato a Battisti, dai Queen a Bowie, per uno spettacolo che crea connessioni fra mondi apparentemente fra loro distanti come l’electro pop-rock e la musica sinfonica. Lo spettacolo è già sold out.

Morgan, dopo tanta tv e qualche concerto estivo, ora il teatro: cosa le restituisce questa dimensione?

"Suonare dal vivo a stretto contatto con il pubblico, con i musicisti, improvvisando, è la cosa che so fare meglio. È la mia dimensione ideale. Sul palco mi sembra di vivere, giù dal palco non si sa".

Come è strutturato lo show?

"Insieme alle Sagome, la mia band, ripercorro i momenti della trasmissione tv, con alcune novità. I musicisti che mi accompagnano (Sergio Carnervale, suo batterista fin dai tempi dei Bluvertigo, Daniele ‘Megahertz’ Dupuis, Marco Carusino e Lele Battista, ndr) sono una garanzia a livello di sound. Insieme sul palco facciamo accadere delle cose uniche, in un happening irripetibile, fatto di creatività estemporanea, di adrenalina e di tensione positiva. È un concerto vivo, dove anche l’errore è bello, perché ci rende umani".

Possiamo sperare in una seconda stagione di StraMorgan?

"Pare che l’intenzione della Rai sia quella di rinnovare la trasmissione, bisogna solo capire quando. Nel frattempo sto lavorando, sempre per la Rai, a un progetto che farà da preludio a StraMorgan 2. Uno speciale televisivo sulla Nona Sinfonia di Beethoven, nel bicentenario di questa composizione. Andrà in onda a maggio".

Si attende con ansia l’uscita del suo nuovo album dal titolo "… e quindi, insomma, ossia", scritto a quattro mani con il poeta Pasquale Panella. C’è una data di uscita?

"Del disco completo ancora no, ma ci sarà una nuova anticipazione, dopo il singolo ‘Sì, certo l’amore’ uscito a fine novembre scorso. Il 19 febbraio infatti uscirà un ep contenente sette versioni di questo brano, più un pezzo inedito. Sarà un viaggio psichedelico incredibile".

Ci vuole coraggio, diceva, per fare musica?

"Ci vuole molto coraggio, perché nel nostro paese, purtroppo, c’è una deriva preoccupante, che è quella della paura della musica. C’è paura dell’invenzione, dell’originalità, di tutto ciò che non è conforme a quelle che sono le procedure standard. Il pubblico invece ha voglia di cose interessanti. Ci vuole anche tanta pazienza: io ad esempio scrivo cose che non escono, o che vengono pubblicate solo dopo molti anni. Non trovo una lungimiranza immediata, diciamo. Se dovessi morire domani (ride, ndr), ci sarebbe materiale inedito per fare uscire un singolo al giorno per i prossimi sei anni".

Carlotta Benini