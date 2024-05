Cia Conad, eletto il nuovo cda. C’è un vicepresidente cesenate

L’assemblea dei soci di Commercianti Indipendenti Associati Conad ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione della cooperativa. Il precedente era in carica dal 2021. Sedici in totale i componenti, di cui quattro nuovi ingressi: Marco Maffi, Stefano Ormentini (già cooptato a dicembre), Riccardo Tassinari e Giuseppe Zavaglia. Tutti confermati gli organi di vertice: l’amministratore delegato e direttore generale Luca Panzavolta, il presidente Maurizio Pelliconi e il vicepresidente Massimo Marchionni. Il Cda ha deliberato l’istituzione di un secondo vicepresidente, il cesenate Filippo Lorenzini del Conad Savignano. Gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono Denis Barichello, Thomas Bellucci, Matteo Capelli, Loredana Corzani, Matteo Lorenzini, Marco Mazzoni, Giuseppe Righi e Vanni Zanfini.

Nel corso dell’assemblea dei soci che si è tenuta giovedì pomeriggio alla Fiera di Cesena è stato presentato il bilancio del 2023. Un anno di crescita, che ha visto l’impegno della cooperativa a sostegno dei propri soci imprenditori e dei clienti, entrambi colpiti pesantemente dall’effetto inflattivo che ha impattato negativamente sul carrello. Le vendite alle casse dei supermercati hanno superato i 3,08 miliardi di euro (+11,2% in assoluto e +9,1% in omogeneo). La cooperativa ha venduto merce ai propri soci per oltre 2 miliardi di euro, con una crescita del 9,8%. Il patrimonio netto si attesta sopra quota 861 milioni di euro, dei quali oltre 116 milioni come capitale sociale. Il valore aggiunto è stato di 141,7 milioni di euro, con la maggior parte destinata alla remunerazione dei soci imprenditori (48%), del personale (22%) e dell’azienda (16%). Al 31 dicembre 2023, la rete Cia include 264 punti vendita, 27 bar e ristoranti ‘Con Sapore’, 22 parafarmacie, 24 petstore, 7 distributori di carburante e 7 negozi di ottica. Nel complesso lavorano quasi di 11.800 persone.