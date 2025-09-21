Ciak, alla scuola girano anche i bambini

Importanti novità riguardano Scuola cinema Cesena che nell’inaugurare la nuova sede, ufficializza la nuova denominazione in "Libera Film Academy". Diretta dal fondatore, l’attore e regista Gian Paolo Mai, è ubicata in viale Bovio 100 ed è lì che la cerimonia, alla presenza consigliera regionale Francesca Lucchi, avrà luogo, domani alle 16. Prevista anche la partecipazione di attori e casting director provenienti da Roma, abituali docenti e collaboratori dell’Accademia. " Si è da poco concluso il Summer camp – spiega Gian Paolo Mai -, con Pino Pellegrino direttore del casting del regista Ferzan Özpetek di film e fiction Rai e Mediaset, insieme a Edo Tagliavini docente di regia del Centro Sperimentale di Cinematografia e con la mia presenza, in qualità di regista di Giancarlo Giannini e assistente alla regia di Mario Monicelli, ed ecco che la mia scuola professionale torna a coinvolgere gli allievi con corsi di recitazione, regia, videomaking, sceneggiatura, doppiaggio, dizione, preparazione al set, tecnici del suono".

Fino ad oggi allievi giovani sì, ma non bambini. Ecco l’ultima novità infatti. Dal 2 ottobre Libera Film Academy presenta il Corso di Cinema per bambini: "Dal set al grande schermo". "La magia del cinema – aggiunge Mai -, incontra la fantasia dei più piccoli: da ottobre a maggio, L’Academy lancia un percorso unico dedicato a giovanissimi dai 7 agli 11 anni, che sognano di vivere l’esperienza del set. Durante il corso saranno guidati da attori professionisti, un regista e uno staff specializzato che lavorerà esclusivamente con loro, accompagnandoli passo dopo passo nella scoperta del mondo del cinema. I piccoli allievi avranno l’occasione di recitare davanti alla macchina da presa, imparare il linguaggio del set e vivere in prima persona la magia della creazione cinematografica".

Il progetto culminerà con la realizzazione di un cortometraggio originale, scritto e interpretato dai bambini stessi, che sarà proiettato in sala cinematografica: un vero e proprio debutto sul grande schermo! "Con questo percorso, la Libera Film Academy – conclude Mai -, conferma la sua missione: avvicinare le nuove generazioni all’arte cinematografica, stimolando creatività, lavoro di squadra ed espressione personale". Per informazioni e iscrizioni: info@liberafilmacademy.it; 3338260624.