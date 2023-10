Ciak, si gira a Savignano: partono le riprese del film

Iniziano oggi a Savignano sul Rubicone le riprese del film "Al progredire della notte", della casa di produzione riminese Meclimone Produzioni Cinematografiche Srl. Il progetto, con fregista Davide Montecchi, è sostenuto da Emilia Romagna Film Commission e racconta la storia di Claudia, una venticinquenne con gravi insicurezze, che affitta il piano superiore di una casa isolata dove conosce Letizia, la proprietaria, e con lei i terribili segreti racchiusi in quella casa. Le riprese si svolgeranno fino al 23 novembre, esclusi sabato e domenica e giovedì 2 novembre, dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 19, all’interno della Villa La Rotonda del marchese Guelfo Guidi di Bagno, in via Castelvecchio. Il Comune di Savignano sul Rubicone ha aderito a un accordo di collaborazione che vede in campo la Regione Emilia Romagna e gli enti territoriali per la promozione e lo sviluppo delle produzioni cinematografiche in Emilia-Romagna. Tale accordo prevede che gli enti, nell’ambito delle proprie competenze, promuovano e agevolino le produzioni che si svolgono nel proprio territorio, identificando anche luoghi e spazi da destinare, pur temporaneamente, come servizi alla produzione.

In questo contesto nel periodo delle riprese, sarà interdetto il traffico veicolare in via Castelvecchio nel tratto tra civico 81 all’incrocio con Via Del Sole. Saranno inoltre riservati alcuni stalli per il posteggio dei mezzi della produzione, tra via Manzoni e via Alighieri. Le modifiche alla viabilità saranno attive durante gli orari delle riprese e debitamente segnalate. Dice il sindaco Filippo Giovannini: "Sostenere la creatività, e in particolare la produzione cinematografica locale è in sintonia con Savignano sul Rubicone Città della fotografia. Questa importante collaborazione con la Regione ci consente di valorizzare il patrimonio architettonico della nostra città. La Villa La Rotonda è uno dei gioielli che possiamo vantare e che ha attirato anche l’attenzione del Fai e di tantissimi visitatori. L’interesse del regista riminese Davide Montecchi è un’altra importante occasione di valorizzare la villa palladiana e il nostro territorio".

e.p.