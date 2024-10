Ciak si gira sul porto canale ma sul film non trapela nulla

Nel centro di Cesenatico si sta girando un altro film. Diversi i set, incluso quello allestito lungo le due aste del porto canale, per una produzione cinematografica legata a Emilia Romagna Film Commission. Le scene girate sono tante e la produzione ha chiesto al Comune di alzare le vele al terzo delle barche storiche e ha ottenuto i permessi per girare anche scene con attori che impersonano dei carabinieri. C’è molta curiosità attorno all’evento, anche perchè sul film vige il più stretto riserbo e non trapelano altre notizie.