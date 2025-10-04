Cibo di strada, il Festival è in onda. Stand, gara di pietanze e spettacoli

Buon appetito. Ieri mattina in piazza Almerici il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, insieme all’assessora regionale al commercio e al turismo Roberta Frisoni, alla consigliera Francesca Lucchi e a parte della giunta cittadina, ha tagliato il nastro del Festival Internazionale del Cibo di Strada, che quest’anno festeggia i suoi 25 anni di vita. E di successi. La firma sulla manifestazione culinaria è di Confesercenti Ravenna Cesena e di Slow Food, che hanno saputo rendere il Festival un evento di primissimo piano nel calendario degli eventi del territorio, al quale sono seguiti molteplici tentativi (non riusciti) di imitazione in giro per l’Italia.

"Siamo orgogliosi di organizzare questo appuntamento – ha commentato il presidente di Confesercenti Cesena Cesare Soldati - unanimemente considerato fra i migliori e più attrattivi della Romagna. Richiede un grande impegno ma rende evidente il nostro ruolo di associazione a fianco delle imprese non solo nel tradizionale ruolo di rappresentanza ma anche attraverso la realizzazione di eventi che portano valore aggiunto agli esercizi commerciali e alla città".

Oltre alle specialità gastronomiche proposte dagli stand, il fine settimana vedrà un nutrito cartellone di artisti di strada con marching band, fachiri, trampolieri e intrattenimenti per bambini. Ricco anche il calendario degli ‘Incontri di gusto’: dopo l’appuntamento di ieri dedicato al cibo di strada e alla montagna, oggi si entrerà nel vivo. Alle 11 ci sarà ‘Zhingyalov hat’ (uno showcooking a cura di Vittorio Castellani), mentre domani alla stessa ora è in calendario ‘Fajita nortena, me gustas tu!’ (sempre a cura di Vittorio Castellani).

Oggi è in programma anche la quinta edizione del ‘Premio Gianpiero Giordani’ con una qualificata giuria che valuterà i piatti proposti dalle delegazioni. Un modo per garantire la qualità e l’autenticità delle pietanze, come avrebbe voluto l’indimenticato animatore del Festival alla cui memoria è dedicato il riconoscimento.

"Il Festival Internazionale del Cibo di Strada – ha aggiunto l’assessora Frisoni - è nel suo genere una delle manifestazioni più longeve e identitarie dell’Emilia-Romagna e rappresenta un richiamo turistico di grande valore. In un quarto di secolo ha saputo coniugare tradizione e innovazione, trasformando Cesena in capitale del cibo di strada e generando ricadute importanti nel territorio per commercio, ristorazione e ospitalità".

La manifestazione si era aperta in mattinata con l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata all’evento e collocata tra le vie Mazzini e Zeffirino Re. Fino a domani sera invece, le vere protagoniste saranno le delegazioni arrivate in città rappresentando cucine di tutto il mondo e che hanno fin da subito iniziato a sfornare piatti di ogni genere, con l’intento di rappresentare al meglio il prelibato mix dei sapori e delle tradizioni della cucina di strada. Una ricetta che ogni anno richiama nel centro storico cittadino decine di migliaia di visitatori provenienti dal territorio romagnolo, ma anche da tante altre zone d’Italia.