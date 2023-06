Cibo di Strada, l’Anteprima è stata un successo

E’ andata in archivio l’Anteprima del ’Festival Internazionale del Cibo di Strada’, che ha avuto luogo lo scorso fine settimana. Commenta la Confesercenti cesenate: "L’accoglienza calorosa dei cittadini di Bagno non è mancata e l’affluenza è stata buona nonostante il maltempo. Proposte culinarie di qualità indiscutibile hanno caratterizzato anche questa edizione ed il pubblico ha reagito con entusiasmo. L’Anteprima bagnese è solo un antipasto di quello che sarà il "Festival Internazionale del Cibo di Strada", che è già in cantiere negli uffici della Confesercenti di Ravenna-Cesena per ottobre".

gi. mo.