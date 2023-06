Cibo di strada, un weekend di prelibatezze

Anche quest’anno il "Festival Internazionale del Cibo di Strada" debutta in anteprima a Bagno di Romagna, accolto e avvolto nella tradizionale location della piazza-salotto Bettino Ricasoli. Tutto pronto, dunque, nel borgo termale d’Alto Savio, che taglierà il nastro della sua tre giorni gastronomica, venerdì alle 19, proseguendo poi sino a domenica 11 giugno. Dichiara il sindaco di Bagno, Marco Baccini: "Questo evento, che Confesercenti organizza e promuove sul nostro territorio, va ad arricchire la già ampia proposta di intrattenimento che il Comune ha preparato per l’ormai prossima estate. Inizio di stagione che puntiamo a far crescere sul piano turistico anche attraverso manifestazioni ed eventi. Un paesaggio splendido ed un’area termale sempre molto apprezzata dai turisti faranno da cornice ad un evento enogastronomico di grande livello, che già da cinque edizioni viene proposto nel nostro territorio".

Sottolinea Graziano Gozi, direttore di Confesercenti di Ravenna-Cesena: "Ormai da tradizione, con questa manifestazione si punta a portare in piazza il meglio che la proposta del cibo di strada possa offrire. Sono passati ormai più di venti anni da quando Confesercenti, grazie anche ad un uomo della Valle del Savio, il compianto Giampiero Giordani, ha portato sulla piazza cesenate i migliori interpreti del cibo di strada. L’evento, primo in Italia nel suo settore, si è consolidato a Cesena e da diverso tempo ha trovato stabilmente un momento importante nell’Anteprima di Bagno". Dice il Fiduciario Slow Food, Luca Toni: "Il marchio Slow Food è una garanzia per quanto riguarda la qualità della proposta culinaria. Il racconto che fanno al "Festival" i Paesi ospitati, attraverso le loro delegazioni, è un racconto vero e genuino, realizzato attraverso l’uso di prodotti tipici e tecniche caratteristiche".

Dunque una coinvolgente tre giorni bagnese, caratterizzata da buon cibo, proveniente da vari angoli del mondo e d’Italia, corredata da momenti di intrattenimento, arte e cultura. Dopo il successo delle precedenti Anteprime (la prima ha preso il via nel 2016), ancora una volta gli organizzatori del famoso Festival di Cesena, riconosciuto come la fonte e l’origine della "moda" che si è poi scatenata in tutta Italia e anche all’estero per questo tipo di gastronomia, si approcciano alla zona termale per eccellenza della Romagna, un territorio che è sempre stato protagonista nella manifestazione con le sue specialità gastronomiche locali, tra cui i tortelli sulla lastra, il castagnaccio di farina di castagne, la focaccia bagnese, e anche altre gustose prelibatezze.

Gilberto Mosconi